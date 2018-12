El chavismo se dispone a controlar también los municipios sin oposición

El chavismo se dispone a controlar también los municipios venezolanos sin apenas oposición. La votación este domingo de más de 2.400 concejales es la última cita electoral de un año que ha supuesto la concentración de todo el poder en manos del régimen. El presidente Nicolás Maduro tomará de nuevo posesión el 10 de enero tras ganar el pasado mes de mayo unas elecciones rechazadas por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Mientras aumenta la presión de las principales instancias multilaterales, Washington y la Unión Europea, el sucesor de Hugo Chávez exhibió este viernes el apoyo de su homólogo ruso, Vladímir Putin, y del turco Recep Tayyip Erdogan.

Los venezolanos acuden a las urnas en medio de la peor crisis económica de la historia del país, acorralados por una hiperinflación imparable y con el censo cercenado por un éxodo que, según Naciones Unidas, supera los 2,3 millones de personas. En las papeletas no figurarán, una vez más, los símbolos de los principales partidos críticos con el oficialismo, que se oponen a la celebración de unos comicios sin garantías democráticas ni observación internacional pactada y, en algunos casos, se encuentran inhabilitados.

"Primero Justicia no participa ni directa ni indirectamente en la farsa electoral del 9 de diciembre. Exigimos que no se usen nuestros símbolos ni colores para promover ninguna candidatura", aseguró Juan Pablo Guanipa, dirigente de la formación de Henrique Capriles. Los concejales del municipio de Chacao, uno de los bastiones opositores de Caracas, utilizaron la misma palabra, "farsa", y aseguraron que no participarán en la votación. El fin de esta estrategia es desnudar la soledad del Gobierno, provocar un aumento de la abstención, que ya en las presidenciales fue la más elevada del pasado reciente, y dejar claro su rechazo a unas reglas del juego establecidas por las autoridades.

"¿Les vamos a dejar algo a los escuálidos? No, no lo merecen. Que nos llamen en el mundo como les dé la gana. Espacio que deje la derecha, espacio que debemos conquistar", proclamó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en el acto de cierre de una campaña desdibujada y marcada por la indiferencia de los ciudadanos, mucho más preocupados por afrontar su día a día y abastecerse. "Va a ganar el chavismo", enfatizó.

El proyecto político del expresidente Chávez cumplió esta semana dos décadas, 24 victorias electorales y una deriva institucional sin precedentes. Maduro trató este viernes hacer frente al profundo aislamiento del régimen en el tablero internacional presumiendo de la cercanía de Putin y Erdogan, a los que añadió también el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. "Hemos estado hace una semana en México, recibimos hace tres días al presidente Erdogan y estamos aterrizando de Moscú", afirmó al hacer balance de su visita a Rusia. Anunció "acuerdos para la inversión petrolera, el crecimiento de nuestra industria, sobre la inversión en minería en el arco minero del Orinoco por más de 1.000 millones de dólares".

El mandatario, que a partir de enero no será reconocido como tal por los principales países de América, destacó que "Venezuela tiene que seguir abriéndose camino en el mundo, con relaciones firmes, estables, sólidas, de respeto". "El tiempo del intervencionismo tiene que pasar definitivamente", continuó antes de atacar al presidente colombiano, Iván Duque, y celebrar la memoria de Chávez. "El 6 de diciembre de 1998 fue la primera gran victoria de un proceso histórico. 20 años después, ¿cómo hay que recordarlo?", se preguntó. "Trabajando con compromiso. A Chávez no se le recuerda con lloriqueo, no, a Hugo Chávez se lo recuerda en el combate diario, y recordando que estamos en el lado justo". Mientras tanto, el país celebra unos comicios partido en dos.