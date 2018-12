El Partido Republicano reconoce que fue ‘hackeado’ en la última campaña

La campaña republicana para la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del mes pasado en Estados Unidos fue víctima de un ciberataque, que expuso miles de correos electrónicos de sus miembros, según oficiales del partido citados por Politico. No se sabe quién está detrás del hackeo en la red informática del Comité Nacional Republicano del Congreso, ni si fue un Gobierno extranjero. Pero debido a la naturaleza del sofisticado ataque, explica la web de noticias, en el partido creen que el intruso era un agente de otro país.

Las cuentas de correo de cuatro asistentes de alto rango del Comité fueron intervenidas durante meses. La intrusión se detectó en abril, siempre según Politico, y un empleado alertó al comité y a la empresa contratista de ciberseguridad. Se inició una investigación interna y se informó al FBI. Sin embargo, no fueron informados los líderes republicanos de la Cámara baja, ni siquiera el presidente, Paul Ryan, hasta que han sido contactados por Politico. Miembros del Comité explicaron que no sacaron a la luz pública el hackeo para no comprometer la investigación.

A medida que se acercaban las elecciones, en las que los republicanos acabarían perdiendo el control de la Cámara de Representantes, la preocupación por el hackeo creció en el Comité. Se contrataron los servicios de un importante despacho de abogados y de una empresa de relaciones públicas para supervisar la respuesta al ataque. “El Comité Nacional Republicano del Congreso puede confirmar que fue víctima de una ciberintrusión por parte de una entidad desconocida. La ciberseguridad de los datos del Comité es fundamental y, al conocer la intrusión, el Comité inmediatamente lanzó una investigación interna y lo notificó al FBI, que se encuentra investigando el asunto”, dijo a Politico Ian Prior, vicepresidente de la empresa de relaciones públicas Mercury.

Fuentes del partido aseguran que, durante la intrusión, no quedó comprometida información de ningún donante de la formación. Hasta ahora, tampoco ha aparecido publicada ninguna pieza de la información a la que el intruso pudo tener acceso en los miles de e-mails interceptados, y nadie ha amenazado al Comité con publicar nada.

Pero el hecho de haber ocultado un ciberataque durante la campaña puede causar problemas internos en un partido en plena digestión de la pérdida de 40 escaños en la Cámara baja. Y la noticia puede resultar embarazosa para un presidente que se ha jactado de que su partido es mejor que el demócrata en cuestiones de ciberseguridad, y que por eso solo sus rivales fueron hackeados en las elecciones de 2016. En dicha campaña, agentes rusos accedieron a contenidos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y del jefe de campaña de Hillary Clinton, John Podesta. Pero en esa ocasión los correos electrónicos fueron entregados a WikiLeaks, que los publicó antes de la convención demócrata. “El Comité Nacional Demócrata debería estar avergonzado por permitir que se les hackeara”, dijo el presidente en una entrevista el pasado mes de julio.