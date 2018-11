El avión de Lion Air accidentado en Indonesia no estaba en condiciones de volar

El avión de Lion Air accidentado frente a las costas de Indonesia a finales de octubre pasado, siniestro en el que fallecieron 189 personas, debería haberse quedado en tierra, al haber sufrido un problema técnico en un vuelo previo, ha dicho este miércoles la Comisión de Nacional de Seguridad en el Transporte (KNKT). "Durante el vuelo de Denpasar a Yakarta", anterior al del fatal desenlace, "el aparato sufrió un problema técnico, pero el piloto decidió continuar el vuelo", indicó Nurcahyo Utomo, responsable de la agencia.

El contacto con la aeronave se perdió 13 minutos después de que despegara del aeropuerto de Yakarta, cuando se dirigía en dirección norte hacia la localidad de Pangkal Pinang y después de que el piloto hubiera pedido permiso para retornar al aeródromo por un problema en el aparato. En el informe preliminar basado en los datos de vuelo de una de las cajas negras se revela que los pilotos intentaron corregir en más de 30 ocasiones el descenso automático del morro del avión, causado por datos erróneos de los sensores, antes de precipitarse contra el mar.

El Boeing 737 Max 8 de Lion Air cayó el 29 de octubre en el mar de Java unos minutos después de haber despegado de Yakarta. "En nuestra opinión, el avión no estaba en condiciones de volar y no debería haber continuado" haciéndolo, declaró el responsable de la investigación.

Las autoridades indonesias investigan los protocolos operativos del avión, un Boeing 737 Max 8. Nurcahyo Utomo indicó en rueda de prensa que no han encontrado en el manual del modelo menciones al sistema automático que entra en funcionamiento si el avión no lleva la velocidad suficiente para mantenerse en el aire. "¿Por qué no pusieron la información en el manual, incluida la Administración Federal de Aviación que lo aprobó?", se preguntó. Utomo ha asegurado, sin embargo, que "es muy pronto" para determinar si el funcionamiento del sistema de prevención de pérdida del avión Boeing 737 Max 8 de la compañía de bajo coste Lion Air que se estrelló en el mar de Java contribuyó a provocar el siniestro.

En su informe preliminar, la agencia indonesia destaca que la compañía aérea debería reforzar sus medidas de seguridad. Este documento, publicado un mes después del accidente, no revela las causas aún, pero avanza las lineas de la investigación.