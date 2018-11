Directo | Theresa May defiende el acuerdo del Brexit en el Parlamento británico

La primera ministra británica, Theresa May, comparece a partir de las 15.30 de Londres (una hora más en España) en el Parlamento del Reino Unido para defender el acuerdo del Brexit alcanzado con la Unión Europea ayer domingo. Hoy arranca el debate pero será el 12 de diciembre cuando se votará en sede parlamentaria. May necesitará una mayoría simple que ahora mismo no tiene. Por el momento, al menos 90 parlamentarios conservadores, entre euroescépticos y proeuropeos, ya han dicho que rechazarán un acuerdo que “deja a Reino Unido en peor situación que la actual”, como reconoció el propio Boris Johnson, exministro de Exteriores y adversario acérrimo de May.