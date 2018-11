Las esclavas modernas que sirven en hogares de Líbano

En Líbano hay 560 agencias que reclutan trabajadoras migrantes domésticas, de las cuales 300 forman parte de Soral, el sindicato de que dirige el libanés Alí el Amín, quien cifra el negocio en “cientos de millones de euros anuales”. Asegura que cada año este sindicato envía al Gobierno libanés una lista negra de 20 a 30 agencias que "explotan a las empleadas" y que cobran una suma de entre 1.750 y 2.600 euros a cada empleador por trabajadora. En numerosos casos retienen a las migrantes dos meses de sueldo como gastos de gestión. La página web This is Lebanon se encarga de exponer públicamente a los empleadores libaneses que cometen abusos. Una práctica muy común que no conoce de clases o confesiones y que en el 85% de los casos es infligido por mujeres.

Desde el final de la Guerra Civil libanesa (1975-1990), las trabajadoras domésticas migrantes llegaron para reemplazar a las empleadas sirias y libanesas que servían como internas en los hogares. De 33.000 en 1993 se estiman a entre 250.000 y 300.000 hoy en Líbano, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo que Líbano (ILO, por sus siglas en inglés). Tras 24 años trabajando en Beirut, la filipina Desala, de 45, es una pieza clave en el engranaje de las redes de trabajadoras migrantes. Algunas se organizan por etnias y sus representantes acuden al paraguas del sindicato libanés Fenasol. Otras, participan en iniciativas transcomunitarias lideradas por las propias migrantes como la red Alliance de la que Desala es miembro.

Las filipinas fueron de las primeras en llegar al Líbano y hoy cuentan con una sólida red de apoyo que ahuyenta a las agencias de reclutamiento más abusivas, según explica esta mujer. Ahora las etíopes se han convertido en las nuevas filipinas. Los sueldos mensuales en Líbano responden a una dinámica xenófoba, con salarios acordes a la tonalidad de piel de las trabajadoras. De esta forma, las etíopes con menos formación y de tez más oscura cobran entre 130 y 260 euros por mes, mientras que las filipinas entre 260 y 435.