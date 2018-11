“Me alzaré contra Trump para decirle que no somos criminales”

En las elecciones legislativas del martes, la pelea por el control de la Cámara de Representantes se decidirá por un puñado de votos en lugares como el distrito 26 de Florida, que va del sur de Miami a Cayo Hueso y donde un 70% de la población es latina. Los dos candidatos son de origen hispano y las encuestas los muestran empatados. La demócrata Debbie Mucarsel-Powell, de 47 años y nacida en Ecuador, se enfrenta al actual congresista, el republicano Carlos Curbelo, de origen cubano y que se ha distanciado de Donald Trump. En una entrevista telefónica, Mucarsel-Powell prometer defender a los inmigrantes indocumentados y conceder visados especiales a venezolanos, y se aleja de la facción más izquierdista de su partido que pide desmantelar la agencia de deportaciones. En 2016, Curbelo ganó por 12 puntos en ese distrito a otro demócrata, pero Hillary Clinton se impuso por 16 a Trump.

Pregunta. ¿Si gana las elecciones, cuáles serán sus prioridades?

Respuesta. La sanidad. Curbelo ha votado 10 veces para derogar la ACA [la reforma sanitaria de Barack Obama], para sacar las protecciones a las personas con condiciones preexistentes y todo esto en un distrito donde 100.000 familias reciben asistencia gracias a la ACA, la segunda mayor tasa en todo el país. Luego, la reforma de las armas. Hemos sufrido tantas masacres y, especialmente tras el tiroteo de Las Vegas, lo convertí en un asunto central porque es muy personal para mí. Mi padre murió por violencia armada cuando yo tenía 24 años. Es algo por lo que estaré muy comprometida para que ninguna familia tenga que pasar por ello. También el medioambiente. Es uno de esos asuntos extremadamente importantes para el sur de Florida. Tenemos que pasar a la acción. Los republicanos son negacionistas climáticos y no han llevado ningún debate al Congreso.

P. ¿Qué le hace tener confianza de que el sur de Florida puede transformarse en demócrata en una elección de medio mandato?

R. Hemos visto mucha energía y emoción. Tenemos una enorme comunidad hispana y también una significativa presencia caribeña y de afroamericanos. Ellos están alzando la voz como nunca habíamos visto contra esta Administración. Están especialmente preocupados por la dirección de nuestro país, el odio y la violencia que hemos estado viendo. La participación previa ha sido significativa. La economía no está yendo tan bien para la gente de mi comunidad.

P. La participación latina en Florida fue menor de la esperada en las presidenciales de 2016. ¿Por qué confía en que vaya a cambiar?

R. Soy la única latina demócrata en Florida que me presento al Congreso, y la gente es muy consciente de que tienen la posibilidad de escoger a una latina que sabe muy bien lo que es serlo en este país, y una inmigrante que vino con 14 años. Alguien que protegerá las oportunidades que me han traído hasta aquí y que se alzará fuertemente ante Trump para decirle que no somos criminales sino profesoras y enfermeras que estamos contribuyendo a esta economía. Alguien que luchará por políticas en inmigración que logren sacar de la sombra a once millones de inmigrantes [indocumentados], para que tengan la oportunidad de participar con integridad en el sistema.

P. Por su experiencia personal, ¿cómo se siente con la retórica de Trump en inmigración, por ejemplo respecto a la caravana centroamericana?

R. Es una táctica desesperada del presidente y los republicanos para distraer. Hay dos proyectos de ley con los que trataron de sacar la asistencia sanitaria a millones de estadounidenses y que han disparado el déficit para ayudar al 1% más rico.

Mi padre murió por violencia armada cuando yo tenía 24 años. Es algo por lo que estaré muy comprometida para que ninguna familia tenga que pasar por ello"

P. Su rival republicano se ha alejado de Trump. ¿Confía igualmente en atraer usted a votantes republicanos?

R. Sí, porque me lo han dicho. Como una persona de 90 años que nunca había votado demócrata pero lo hizo por mí. Lo hacen porque saben que Curbelo dice una cosa aquí pero hace otra en Washington. Ha votado con Trump el 85% del tiempo.

P. ¿Qué opina de la situación de los inmigrantes venezolanos en el sur de Florida y del embargo a Cuba?

R. Estos regímenes en Cuba y Venezuela son ilegítimos. Están violando derechos humanos. Tenemos que alzarnos y ser muy duros con ellos. En vez de utilizar estas sanciones generales que no han funcionado en el pasado, debemos tener sanciones individuales muy fuertes no solo con los miembros del Gobierno sino a sus familiares y amigos. También tenemos que ofrecer estatus de protección temporal a venezolanos. Tenemos que hacer más para ayudar a Colombia para lidiar con la llegada de venezolanos. En vez de hablar tanto, tenemos que tomar acción, por ejemplo estamos viendo deportaciones de venezolanos en Miami. Tenemos que darles protección temporal y la oportunidad de solicitar asilo.

P. ¿Y levantaría el embargo a Cuba?

R. Creo que las políticas que hemos usado durante décadas no han funcionado. Tenemos que empoderar al pueblo cubano en asuntos de educación y cultura. Es la única forma en que podrán llevar democracia a ese país. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. Lo que ocurre ahora es que el Gobierno cubano está reforzando sus lazos con Rusia y China, y eso es peligroso para nosotros. Tenemos que buscar modos para fortalecer al pueblo cubano.

P. Algunos candidatos demócratas han defendido derogar la agencia de deportaciones de EE UU. ¿Cuál es su opinión?

R. No creo que esa retórica ayude en este momento. No voy a entrar en ello. Me incomoda que la usen para intimidar a la población inmigrante. Soy una inmigrante. En Washington, voy a proteger nuestros derechos.