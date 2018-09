Las autoridades de Corea del Sur comprobarán los WC públicos de Seúl a diario en busca de cámaras ocultas

Con cerca de 6.000 casos anuales denunciados a la policía, las autoridades de Seúl se proponen acabar con las cámaras ocultas que se colocan en WC públicos, gimnasios, piscinas o probadores de tiendas. No es sencillo, pues en ocasiones los perpetradores instalan y desinstalan las cámaras en cuestión de minutos, tras lograr capturar imágenes que después cuelgan en sitios web porno. El problema en Corea del Sur es de tal magnitud que a mediados de agosto, decenas de miles de personas, la mayoría de ellas mujeres (el 80% de las víctimas que denuncian son chicas), se echaron a la calle para pedir responsabilidades bajo el lema "Mi vida no es tu porno". Y es que en los últimos años se han multiplicado los casos (de 1.354 en 2011 a 5.363 en 2017), a medida que la tecnología permite que cámaras más pequeñas y casi indetectables se cuelen en lugares íntimos y graben lo que no deben.

Así, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, Seúl, que actualmente cuenta con 50 trabajadores que se dedican en exclusiva a vigilar este asunto en más de 20.000 váteres públicos, ha decidido que los 8.000 empleados que cuidan de la limpieza y el mantenimiento de los baños pasen a tener una tarea adicional en busca de cámaras. Con esta medida se pretende incrementar drásticamente la vigilancia y que cada trabajador compruebe una media de 2,5 WC diarios. Además, bajo la lupa estarán 1.000 WC, los que más denuncias acumulan en la policía.

Curiosamente, los 50 empleados que tratan de encontrar cámaras ocultas no han localizado ninguna en los últimos dos años, lo que lleva a pensar que los ladrones de imágenes utilizan sobre todo teléfonos móviles. Según las estadísticas del gobierno surcoreano, solo el 9% de aquellos a quienes la policía ha detenido grabando imágenes han sido metidos en prisión, un dato que ha merecido también las críticas de las autoridades, que reclaman mano dura con los perpetradores.