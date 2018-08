El camionero que se quedó al borde del abismo: “Puse marcha atrás como si tratara de escapar de este infierno”

Él fue quien vio más de cerca el derrumbe del viaducto Morandi el martes pasado. Le faltaron pocos segundos para no caerse al vacío con la inmensa estructura y, dentro de su camión de color verde, se quedó parado a pocos metros del abismo. “En cierto momento, todo tembló. El coche que estaba frente a mí desapareció y pareció envuelto por las nubes. Miré hacia arriba y vi caer la torre del puente”, ha contado el superviviente, un conductor genovés de 37 años del cual no ha trascendido el nombre y que se ha convertido en uno de los protagonistas de la tragedia que ha conmocionado a Italia.

"Estaba lloviendo, estaba lloviendo mucho y no era posible ir rápido. Cuando un automóvil pasó a mi lado, disminuí la velocidad para mantener una cierta distancia de seguridad porque frenar con esta lluvia era imposible, no veíamos mucho", explicó el conductor al Corriere della Sera, aún en estado de shock, mientras abandonaba la zona de la tragedia con un brazo en cabestrillo. “Instintivamente, cuando me encontré ante el vacío, puse marcha atrás, como si tratara de escapar de este infierno”, añadió tras abandonar el vehículo con el logotipo la empresa Basko, una cadena de supermercados italiana.

Un conductor de origen marroquí, Afifi Idriss, contempló toda la escena unos metros por detrás. “Pasó delante de mis ojos, no consigo borrar esa imagen, aún lo veo”, contó a EL PAÍS este hombre de 29 años. “Otro camionero dejó el motor en marcha y salió corriendo. Con la lluvia no se veía nada, solo se veía a gente escapando mientras gritaba”, añadió Idriss.

Este miércoles aún continuaban las complicadas tareas de rescate tras el colapso del puente de Génova, una estructura inaugurada a finales de los años sesenta de más de un kilómetro de longitud. El perfil oficial de los Vigili del Fuoco, el cuerpo de bomberos italiano, ha ido mostrando en Twitter en las últimas 24 horas varias imágenes de las labores de salvamento. En un vídeo difundido grabado el día del suceso, que ha dejado al menos 39 víctimas mortales, 16 heridos (12 de gravedad) y varios desaparecidos según el último balance oficial, se observa cómo un hombre es rescatado del interior de un coche muy dañado que quedó suspendido entre los restos de la estructura arruinada.

Cuando ocurrió el derrumbe llovía intensamente en Génova, y decenas de automóviles cruzaban el viaducto. Según cálculos de los bomberos, cuando parte de la estructura se vino abajo se llevó consigo unos 35 vehículos.

La primera hipótesis que se barajó es que la estructura del puente, una de las principales arterias de la región por la que transitan un gran número de coches y camiones a diario, cedió ante el peso de los vehículos. Pese a que los expertos excluyen completamente que fuera provocado por las fuertes lluvias o por un rayo que cayó justo en la zona poco antes, las causas del derrumbe aún no se han esclarecido del todo. Por el momento, el Gobierno italiano, integrado por una coalición entre el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, ha culpado de la catástrofe a la concesionaria Autostrade per l’Italia, la filial de Atlantia que gestiona el puente, y ha anunciado que le retirará la concesión.