La falta de equipos complica las tareas de rescate tras el sismo en Lombok

El colombiano Felipe Hernández, estudiante de 21 años, pudo salir finalmente este martes hacia Bali tras una odisea de dos días. El seísmo le encontró pidiendo la cena en un restaurante en el islote de Gili Tranwagan, frente a la costa de Lombok, donde la sacudida derrumbó edificios y viviendas. El primer aviso de tsunami les llevó, a él y a su novia, a la cima de la colina más alta de la isla, donde pasó las primeras horas "trepado a un árbol, abrazando a mi novia y al árbol" hasta que pasó la alerta.

La evacuación del diminuto islote no fue más grata. "Fue algo duro. Caótico", considera. "Los indonesios querían salir primero que los extranjeros, todo el mundo empujaba. Mi novia se estaba asfixiando y deshidratando porque era tanta la cantidad de gente que no dejaban correr el aire. De repente, no sabemos cómo, un rescatista nos vio entre la multitud y nos ayudó a subir al bote".

Más de 4.000 turistas extranjeros han sido evacuados de Tragawan y sus islotes hermanos, Meno y Air, mientras centenares continúan en el aeropuerto de Lombok acampados a la espera de tomar un vuelo que les saque de la isla. Las líneas aéreas indonesias han anunciado que aumentarán el número de vuelos para permitir la marcha de los turistas lo antes posible. Otros visitantes han optado por tomar un ferri que les lleve hasta la vecina isla de Bali.