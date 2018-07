‘Rocket Man’: El viejo insulto de Trump a Kim se convierte en un CD de regalo

Se va a cumplir un año desde la primera vez que Donald Trump llamó Rocket Man (hombre cohete) a Kim Jong-un y el mandatario estadounidense le sigue sacando punta a ese lápiz. Lo que comenzó como un insulto amenazante al dictador norcoreano mientras hacía pruebas nucleares se ha transformado en el “chiste interno” de los líderes. O al menos eso quiere Trump. El presidente reveló este martes le regalará el CD Honky Château de Elton John con la canción Rocket Man al Jefe Supremo. Y adelantó que le dará otro obsequio que no dio a conocer.

En la comida celebrada durante la cumbre del 12 de junio en Singapur, Trump y Kim discutieron sobre Rocket Man, según cuenta el periódico surcoreano The Chosun IIbo. Kim mencionó que el presidente estadounidense se había referido a él como ‘hombre cohete’ el año pasado cuando su país estaba realizando pruebas nucleares. Al parecer, Trump le preguntó a Kim si conocía la canción y Kim respondió que no. Con ese antecedente, el republicano le pidió al Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, que le llevara un una copia firmada por él en su reciente visita a Pyongyang.

"No se lo dieron, lo tengo para él, no se lo dieron, pero se lo darán en un momento determinado", explicó Trump este martes cuando se le preguntó sobre el CD afuera de la Casa Blanca antes de partir a la cumbre de la OTAN en Bruselas. "De hecho, tengo un pequeño obsequio para él, pero sabrá cuál cuando se lo dé", agregó. Es difícil leer las intenciones del mandatario. Lo que no tiene dobles lecturas es el origen de la historia: Trump llamó hombre cohete a Kim en la Asamblea General de la ONU el septiembre pasado y en Twitter, advirtiéndole de que el lanzamiento de misiles era una misión suicida y que si continuaban por esa senda, EE UU y sus aliados no tendrían otra opción que “destruir totalmente a Corea del Norte”.

Pompeo no le entregó el CD al dictador norcoreano porque se le haya quedado u olvidado. El problema fue en que en su visita Corea del Norte, Kim no se reunió con él, algo que sí había ocurrido en sus dos viajes anteriores. El desaire provocó que el disco compacto volviera a la Casa Blanca. Pero este fue el detalle menos trascendente de la visita. El objetivo era acordar los detalles del acuerdo nuclear firmado por Trump con Kim en junio, pero Corea del Norte criticó la actitud “gangsteril” de Pompeo, a quien acusaron de buscar como un “ladrón” unas concesiones unilaterales y amenazaron con abandonar el aparente compromiso con la desnuclearización.

El jefe de la diplomacia estadounidense salió con una sensación distinta del encuentro y calificó las conversaciones de “muy productivas”. El domingo ya no veía las cosas de esa manera y sostuvo que “si esas demandas fueron como de un gánster, lo son. El mundo es un gánster porque hubo una decisión unánime en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que debe lograrse”.