Putin advierte a Ucrania de que no ataque a los separatistas durante el Mundial

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, amenazó a Ucrania con “consecuencias muy graves” si aprovecha el Campeonato Mundial de Fútbol para comenzar una ofensiva militar contra sus territorios orientales bajo control de los secesionistas prorrusos ayudados por Moscú. Putin advirtió a Kiev el jueves durante la sesión anual, retransmitida en directo por los principales medios de televisión y radio del Estado, dedicada a responder a preguntas de temas en su mayoría sociales y económicos formuladas desde distintas partes del país. Esta vez (la número 16 en su género en la biografía política de Putin) se acumularon más de 2 millones de preguntas y el presidente estuvo contestando durante cuatro horas y 25 minutos a las que fueron seleccionadas por los preparadores del programa. De guardia en sus puestos de trabajo ministros, gobernadores y funcionarios varios, movilizados para la ocasión, respondían también a las quejas de los ciudadanos o recomendaciones y órdenes del presidente.

“Tenemos la impresión de que el Ejército ucranio aprovechará el Campeonato del Mundo de Fútbol y comenzará acciones militares ofensivas. ¿Cómo comentaría esta situación?”, preguntó el escritor ruso Zajar Prilepin, que combate en contra de Kiev al servicio de los secesionistas en la denominada República Popular de Donetsk (RPD). Prilepin se presentó como “consejero del jefe de la RPD y oficial del Ejército de la RPD”.

Putin dijo que esperaba que no se “llegará a estas provocaciones”. “ Pero si esto sucede, creo que tendrá consecuencias muy graves para el Estado ucranio en su conjunto. Espero que no suceda nada semejante”, subrayó. “Vemos lo que allí [el este de Ucrania] sucede y vemos como la gente soporta todo eso. Prestamos ayuda a las dos repúblicas no reconocidas (RPD y la República Popular de Lugansk o RPL) y seguiremos haciéndolo, pero todo lo que sucede alrededor de estos territorios es lamentable”. En una interpretación de las palabras de Putin, Prilepin dijo a la agencia Ria-Novosti que “en caso de ataque Ucrania se arriesga a perder su soberanía”.

Putin la emprendió también con los dirigentes ucranios a los que acusó de “incapaces” de resolver la situación. “¿Cómo se puede resolver este problema organizando un bloqueo total de territorios que consideran suyos?” “¿Cómo se puede considerar propio este territorio y a la gente que vive en ellos sus ciudadanos y someterlos constantemente a tiroteos en los que padecen ciudadanos pacíficos?”, se preguntó el líder ruso, que calificó de “absurda” la actitud de Ucrania de cara al restablecimiento de la integridad territorial. “Cuanto más tiempo se prolongue esto, tanto peor para Ucrania”, señaló. El dirigente dijo que el problema se agrava debido a la proximidad de las elecciones en aquel país y porque los dirigentes ucranios no necesitan de los electores de esos territorios “porque está claro que nunca votarán por las autoridades en el poder”. En Ucrania se celebrarán elecciones presidenciales en marzo de 2019.

Putin echó un jarro de agua fría a las esperanzas de que el Mundial de Fútbol pueda ser una ocasión para liberar al cineasta ucraniano, Oleg Sentsov, condenado a 20 años en régimen severo tras ser declarado culpable por un tribunal ruso de haber preparado actos de terrorismo en Símferópol, en la anexionada Crimea. Según Putin, las autoridades rusas no contemplaron la posibilidad de intercambiar al jefe de la oficina de la agencia Ria-Novosti en Ucrania, Kirill Vyshinski (ciudadano ucranio arrestado como sospechoso de traición en aquel país), por el cineasta.

Según los servicios de seguridad de Ucrania, Vyshinski fue a Crimea en la primavera de 2014 para participar en acciones propagandísticas a favor de la anexión rusa. “Son cosas diferentes y no equiparables, por eso, por el momento no pensamos en ello”, dijo. Según Putin, Semtsov fue detenido “por la preparación de un acto terrorista” y Vyshinski “por su actividad periodística”.

Sentsov se encuentra en huelga de hambre desde el 14 de mayo y con él se han solidarizado muchas figuras del mundo de la cultura y instituciones occidentales. Putin omitió mencionar el movimiento internacional a favor de la liberación de Sentsov y manifestó su esperanza de que “lograremos liberar al periodista ruso (Vyshinski) con la ayuda de la presión de las organizaciones internacionales de las cuales dependen hoy de una forma o de otra las autoridades ucranianas”.

Preguntado por una posible amnistía con motivo de su nuevo mandato como presidente, Putin dijo que en Rusia “no existe” esa tradición y que la amnistía debe estar “motivada por causas y necesidades interiores” y no por “circunstancias exteriores”. En relación a Siria, Putin dijo que el uso del Ejército ruso allí constituía “ un instrumento único para perfeccionar nuestras Fuerzas Armadas”. “Sabemos que el uso de las Fuerzas Armadas en condiciones de combate está asociado a pérdidas”, dijo el presidente, que las justificó en nombre de “una noble misión para la defensa de los intereses de la Federación Rusa y de nuestros ciudadanos”.