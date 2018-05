Maduro expulsa al representante de EE UU en respuesta a las nuevas sanciones de Trump

El Gobierno de Nicolás Maduro ha declarado persona non grata al máximo representante diplomático de Estados Unidos en Caracas, Todd Robinson, y ha ordenado su expulsión en respuesta a las nuevas sanciones impuestas al país por Donald Trump en represalia tras su reelección en las cuestionadas elecciones del pasado domingo en Venezuela. La decisión ha sido adoptada poco después de que Maduro fuera proclamado este martes oficialmente reelecto para gobernar hasta 2025, en medio de un fuerte rechazo internacional.

"He declarado persona no grata, y anuncio el retiro en 48 horas, al encargado de negocios de Estados Unidos [Todd Robinson]", ha dicho Maduro en su discurso al recibir las credenciales como ganador de los cuestionados comicios del domingo, no reconocidos por Washington. El mandatario venezolano ha acusado al responsable diplomático de actuar como "un conspirador" en Venezuela. También ha sido declarada persona non grata el ministro consejero de la Embajada estadounidense, Brian Naranjos, quien también tendrá que abandonar Venezuela en menos de dos días. Desde 2010 no hay embajador de Estados Unidos en Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha proclamado hoy a Nicolás Maduro como jefe del Estado tras ser reelegido en las votaciones del pasado domingo, un proceso cuestionado por la oposición local y calificado de fraudulento por gran parte de la comunidad internacional.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ha encabezado el acto de proclamación, adjudicación y entrega de credenciales al líder chavista, que obtuvo 6,2 millones de apoyos (67,81 %) frente al 21 % de votos que consiguió su rival más cercano, el exgobernador Henri Falcón. Lucena ha dicho que Maduro reunió 6.224.040 apoyos, unos 34.000 más que los anunciados en el boletín difundido ayer por el Poder Electoral venezolano, según el cual 9.132.655 venezolanos participaron en las votaciones, el 46,02% del censo electoral.

Tras estas elecciones, Estados Unidos ha aprobado una nueva ronda de sanciones contra el país sudamericano con la que prohíbe cualquier transacción económica con los organismos públicos venezolanos, incluida la petrolera estatal PDVSA. Inmediatamente, el Gobierno venezolano ha rechazado las sanciones.

Caracas "repudia y condena enérgicamente la promulgación de una nueva Orden Ejecutiva (...) que pretende extender nuevas medidas coercitivas unilaterales y arbitrarias, que recrudecen el criminal bloqueo financiero y económico contra Venezuela", dice una nota de la Cancillería venezolana. El comunicado condena también "la sistemática campaña de agresiones y hostilidades del régimen estadounidense que procura castigar al pueblo venezolano por ejercer su sagrado y legítimo derecho al voto".

Todo esto, agrega el Ejecutivo de Nicolás Maduro, "para quebrantar el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo y atentar contra su modelo de desarrollo socioeconómico". "Estas medidas arbitrarias y unilaterales configuran un delito de lesa humanidad e impiden al derecho al desarrollo de Venezuela y obstaculizan el acceso a bienes esenciales de la población", prosigue la declaración en la que acusan a EE UU de querer el "derrocamiento" de Maduro.