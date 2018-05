Qué es la renta de “ciudadanía” del Movimiento 5 Estrellas

Luigi Di Maio, líder del M5S, el jueves en Roma. Antonio Masiello (getty) / reuters-quality

La propuesta electoral estrella del Movimiento 5 Estrellas (M5S), la llamada renta de ciudadanía, ha quedado finalmente plasmada en el acuerdo de Gobierno firmado con la Liga. El proyecto fue una de las grandes bazas electorales de la formación y contribuyó a conquistar el depauperado sur del país. Sin embargo, tal y como figura en el contrato hecho público esta mañana, el resultado final presenta muchos matices respecto a la idea original y no se pondría en marcha hasta, como mínimo, el año 2020.

Según el documento publicado, el Estado asignará 780 euros a las personas que estén en estado de “necesidad”. Una situación que se calcula en base al umbral de pobreza, establecido a través del patrimonio y de la renta. Pero la gran novedad es que el aporte se condiciona al registro en un centro de trabajo y a aceptar, al menos, una de las tres ofertas de trabajo que se puedan recibir en un plazo de dos años. Es decir, deja de ser una renta universal, tiene un límite temporal y se vincula directamente al apartado laboral. Algo que exigía expresamente la Liga para no caer en las políticas asistencialistas que tanto ha criticado. De este modo, la única diferencia respecto a un subsidio por desempleo, que ya existe en Italia, es que no es necesario haber trabajado antes para recibirla y encontrarse en situación de necesidad. Se da la circunstancia que en Italia ya hay un subsidio para la desempleo que termina al cabo de dos años. Está condicionado al hecho de haber perdido el trabajo.

Pero, ¿y si no llegan esas tres ofertas en el plazo de dos años? Para Pietro Reichlin, profesor de Política Económica de la Universidad Luiss, “la primera interpretación es que si no llegasen, el subsidio continúa. Pero en la práctica, esto crea una incertidumbre muy fuerte”. De hecho, fuentes de la formación explican que se da por descontado que las ofertas llegarán tras la reforma de las agencias de empleo que se pondrán en marcha y que deberían gestionar el sistema. Para ello se pedirían 2.000 millones de fondos europeos y no funcionarían hasta, como mínimo, el año 2020. La medida, tal y como se ha presentado en el programa, rebaja notablemente su coste inicial, que el M5S cifraba en unos 17.000 millones anuales, pero que otras fuentes elevaban hasta los 29.000 millones.