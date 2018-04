La mano mochada, el 7 de 7 de Anaya y otros momentos clave del debate

El primer debate presidencial dejó algunos momentos que pasarán a la historia de los debates electorales en México. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco las palabras de los candidatos:

La bala de El Bronco

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El bronco, realizó el primer golpe dramático del debate mostrando una bala al resto de asistentes: "Yo podría ser uno de esos muertos. Yo tengo la experiencia de ser una víctima de este país y los malos gobiernos. Esta es una bala que guardé, no la había sacado nunca hoy la traje porque precisamente miles de balas están tiradas en muchas partes del país"

#DebateINE El bronco @JaimeRdzNL muestra una bala al comienzo del bloque sobre seguridad y se considera una víctima de la violencia y los malos gobiernos de México https://t.co/Sboia7vP0v pic.twitter.com/x2RBDpM7e5 — EL PAIS América (@elpais_america) 23 de abril de 2018

La amnistía de Andrés Manuel al crimen organizado

El candidato de Morena fue cuestionado y atacado por el resto de contendientes sobre la amnistía que anunció contra los capos del crimen organizado: "La amnistía no significa impunidad. Lo que considero es que tenemos que atender las causas que originaron la violencia. Sobre todo hay que combatir la pobreza. Los pobres han crecido en México durante el periodo neoliberal, sobre todo los jóvenes".

#DebateINE Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador_ aclara el punto controvertido sobre una amnistía para el crimen organizado: "Amnistía no significa impunidad. Hay que atender las causas que originaron la violencia. Hay que combatir la pobreza " https://t.co/Sboia7vP0v pic.twitter.com/87kc2437Yq — EL PAIS América (@elpais_america) 23 de abril de 2018

Margarita quiere fortalecer la presencia del Estado en las calles

"Nuestra sociedad tiene más miedo que nunca. Voy a fortalecer la policía para que tú le tengas confianza. Voy a poner como prioridad el combate al feminicidio, la trata de personas y la desaparición de niños y adolescentes".

"México es una fábrica de pobres"

Andrés Manuel López Obrador dijo que el aumento de la violencia en el país tiene que ver con el crecimiento económico y el aumento de la pobreza. "En 8 años han aumentado 4 millones de pobres en el país: a razón de medio millón por año. México es una fábrica de pobres"

"Tenemos que 'mocharle' la mano al que robe"

Una de las intervenciones más polémicas del debate se produjo cuando El Bronco dijo que iba a proponer una ley para cortar la mano de quien robe.

Los políticos corruptos roban 500.000 millones de pesos al año

El candidato de Morena dijo que los políticos corruptos roban del presupuesto 500.000 millones de pesos al año. "No hay ninguna banda que robe tanto. Vamos a acabar con los políticos corruptos en el país".

Peña Nieto y el caso Odebrecht

El caso Odebrecht también llega al debate. Andrés Manuel López Obrador insistió en que no se avanza en las investigaciones del caso porque "están implicados los más altos funcionarios del país. Para ser más precisos, el presidente", afirmó el candidato.

Margarita Zavala defiende que no es Felipe Calderón

Margarita se desmarca de la figura de su marido, Felipe Calderón, cuando fue presidente: "Tengo mi propia identidad. Yo sé lo que es que te intenten quitar el nombre. Tengo mi manera de ver la política y por supuesto que estoy orgullosa de mi familia. No estaría aquí si no me hubieran acompañado millones de hombres y mujeres valientes", respondió la candidata.

#DebateINE Margarita Zavala @Mzavalagc defiende su propia identidad frente a quienes le preguntan por la influencia de su marido @FelipeCalderon y una continuidad de su gobierno: "Tengo mi propia manera de ver la política y estoy orgullosa de mi familia" https://t.co/Sboia7vP0v pic.twitter.com/wRTZePpY2g — EL PAIS América (@elpais_america) 23 de abril de 2018

El candidato honesto, capaz y con experiencia del PRI

El PRI se enfrenta a unas elecciones con solo un 20% de aprobación en su actual gobierno y que más rechazo genera en los ciudadanos según las encuestas. "El PRI por primera vez en su historia escogió a un ciudadano. Un ciudadano honesto, preparado, capaz y con experiencia. Que puede ver a la cara y que no tiene más compromiso que con México", dijo Meade

Anaya y el 7 de 7 de Meade

Ricardo Anaya le invita a Meade a que esclarezca los mayores casos de corrupción en los que se ha visto envuelto el PRI en los últimos años.

#DebateINE Las 7 de 7 de @RicardoAnayaC a @JoseAMeadeK: "Odebrecht, el socavón, la estafa maestra, César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge" para terminar muestra una foto del candidato del PRI con el exgobernador César Duarte, prófugo de la justicia https://t.co/Sboia7vP0v pic.twitter.com/OQBHdntot6 — EL PAIS América (@elpais_america) 23 de abril de 2018

Revocación del mandato presidencial

"No es el cargo, es conducir un movimiento de millones de mexicanos para transformar a México", Obrador dijo que no se trata de una elección más y planteó que cada dos años se someta a una revocación del mandato como presidente.

El Bronco acepta sugerencias para gobernar por Whatsapp

"Aquí está mi número porque no me dieron spot en el INE para que me digan que tenemos que hacer". El candidato independiente dijo que no le ha dado tiempo a elaborar propuestas y acepta sugerencias de los ciudadanos a través de su teléfono.