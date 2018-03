Los dos últimos ‘Beatles yihadistas’ se quejan de perder la ciudadanía británica

Dos británicos acusados de ser miembros del autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se han quejado de que Reino Unido les despoje de su ciudadanía. Alexanda Kotey (de 34 años) y El Shafee Elsheikh (de 29), capturados en el noreste de Siria a mediados de enero por combatientes kurdos sirios y acusado de matar a al menos 27 personas y torturar a muchas más, eran miembros del cuarteto de asesinos bautizado por sus propios cautivos como los Beatles debido a su marcado acento británico. Los dos últimos beatles yihadistas aseguran que la retirada de la ciudadanía británica les impedirá obtener un juicio justo.

Elsheikh afirmó que la retirada "ilegal" de su ciudadanía británica les pone en riesgo de "rendición y tortura". Eso puede llevar a poder "ser llevado a cualquier tierra extranjera y tratado de cualquier manera y no tener a nadie que responda por ti", dijo. "Cuando tienes a estos dos tipos que ni siquiera tienen ciudadanía... Si desaparecimos un día, ¿dónde irá mi madre para decir 'dónde está mi hijo?", recalcó.

El mortífero grupo indignó a la opinión pública internacional con la decapitación ante las cámaras del periodista estadounidense James Foley en agosto de 2014. Al asesinato a sangre fría de Foley le siguieron el del también periodista norteamericano Steven Sotloff y el de los cooperantes británicos Alan Henning y David Haines. De hecho, están acusados de decapitar a siete periodistas, trabajadores humanitarios y un grupo de soldados sirios, estadounidenses, británicos y japoneses. Asesinatos de los que se jactaban en vídeos publicados en Internet. En una conversación con la agencia AP desde la cárcel siria en la que permanecen, aseguraron que los asesinatos de estos cautivos fueron un error, aunque por razones tácticas, informa la BBC.

Diane Foley, cuyo hijo, James Foley, un periodista estadounidense, fue decapitado por la célula en Siria en 2014, ha declarado que no está interesada en sus opinones. "Solo me interesa que se les responsabilice de sus horrendos crímenes", afirmó al programa Today de Radio 4. "Sé que es complicado, pero si alguien no toma el liderazgo y los lleva a juicio, temo que escapen", ha dicho.

Kotey y Elsheikh son los únicos dos miembros de la célula británica aún vivos o por sentenciar. El primer miembro del grupo en caer fue Mohammed Emwazi, de 27 años, y más conocido como John el Yihadista, a quien la aviación de la coalición internacional contra el ISIS liderada por EE UU dio caza en noviembre de 2015 en Raqa, antigua capital del autoproclamado califato. Un segundo integrante, Aine Davis, de 35 años, fue interceptado en 2015 y condenado en Turquía a siete años y medio de cárcel por pertenencia a banda terrorista.

Los cuatro radicales londinenses fueron los encargados de la custodia de una treintena de rehenes occidentales que fueron trasladados a la ciudad de Raqa conforme eran secuestrados. Allí se ensañaron día y noche con sus víctimas entre las que se encontraban los periodistas españoles Marc Maginedas y Javier Espinosa así como el fotógrafo Ricard García Villanova. Los tres lograron sobrevivir al cautiverio y fueron puestos en libertad en la frontera norte de siria con Turquía en 2014 tras sufrir seis meses de insultos y golpes.

Hace un mes, Amber Rudd, responsable de política Interior británica, afirmó que los dos acusados deberían someterse a juicio. Afirmó que EE UU y Reino Unido están en conversaciones sobre qué hacer con ellos. "Continuamos trabajando muy estrechamente con el Gobierno de EE UU en este tema, compartiendo nuestros puntos de vista, como lo hacemos en una serie de cuestiones de seguridad nacional y en el contexto de nuestra determinación conjunta de combatir el terrorismo internacional y combatir el extremismo violento", dijo.