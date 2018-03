Un ingeniero avisó de que el puente que se derrumbó en Miami tenía grietas

El ingeniero jefe de la firma que diseñó el puente peatonal que se derrumbó el jueves en Miami (seis muertos) avisó dos días antes de que la obra, en desarrollo, tenía grietas, si bien no consideró que fueran peligrosas. "Algo de agrietamiento ha sido observado en el lado norte de la estructura. Habrá que hacer algunas reparaciones o algo similar, pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema", dijo el ingeniero Denney Pate en un mensaje que dejó en el buzón de voz del Departamento de Transporte de Florida. El empleado del departamento que recibió la advertencia no estaba en la oficina y no escuchó el mensaje hasta el día siguiente de que se cayese el puente.

El Departamento de Transporte ha hecho público este detalle en medio de la conmoción causada por el desastre y las preguntas acuciantes por la razón del desplome. El puente peatonal era una enorme estructura de hormigón de 970 toneladas que había sido instalada el sábado pasado. El jueves por la tarde, de súbito, se quebró y cayó sobre una autopista muy transitada aplastando a una decena de vehículos, dejando seis fallecidos y diez heridos. Transporte de Florida sostiene que la responsabilidad de "identificar y atender" riesgos de construcción era por entero de la constructora, FIGG Bridge Group, una compañía de Florida especializada en puentes. La obra, con un presupuesto de 14 millones de dólares, había sido encargada por la Universidad Internacional de Florida (FIU) para facilitar un paso más seguro a sus instalaciones salvando los peligros de la autopista Tamiami Trail.

La firma ha emitido un comunicado en el que se declara "destrozada por la pérdida de vidas y las lesiones" y asegura que investigará "los pasos que siguió nuestro equipo" durante la obra. Com respecto al aviso de su ingeniero jefe, se reafirma en que la evaluación de las fisuras había sido rigurosa y no presentaba ningún riesgo objetivo de derrumbe. La policía del condado de Miami-Dade, núcleo del Miami metropolitano, ha abierto una investigación criminal.

El operativo de rescate se terminó el viernes de madrugada. "'Determinamos que no hay más sobrevivientes", informó ayer el departamento de bomberos. Este sábado continuaban los trabajos de desescombro del puente para recuperar los vehículos atrapados y los cadáveres de las víctimas. Entre las seis y las siete de la mañana hora local los bomberos lograron sacar los dos primeros coches. Uno de ellos estaba completamente aplanado hasta la base de las ruedas.

Un organismo federal para la seguridad en el transporte está realizando las pesquisas técnicas para determinar la causa del desplome. La investigación podría durar hasta un año y medio. Una de las hipótesis que circulan, difundida por el senador republicano por Florida Marco Rubio, es que el colapso se pudiera haber debido a una operación de tensado de los cables de la estructura del puente que se estaba realizando el mismo día del derrumbe. Las autoridades han reconocido que esos trabajos se estaban desarrollando el jueves, pero no han confirmado que motivasen la ruptura del puente.