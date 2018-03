La abuela mochilera que rompe tabús en China

“¿Por qué los ancianos chinos tienen que cuidar de sus nietos y encargarse de las tareas domésticas?”, se pregunta la señora Qi, la nueva estrella de las redes sociales en China. A sus 73 años y tras una vida ejerciendo de profesora, desde que se jubiló ha decidido gastar parte de sus ahorros en viajar, su mayor pasión, a pesar de las ataduras que obligan a casi todos los abuelos y abuelas del país a vivir al servicio de sus descendientes.

Qi viaja casi siempre sola, se aloja en hostales y comparte gastos con otros viajeros que se encuentra por el camino. La plataforma china Pear Video ha acompañado a la mujer en su último viaje a la ciudad de Quanzhou, en el sureste del país, donde se la ve paseando o probando las especialidades locales. Su estilo de vida y reflexiones sobre el papel que deben ejercer sus coetáneos en la sociedad se han convertido en una fuente de inspiración para muchos jóvenes, que han alabado su actitud a través de las redes sociales.

“Cuando mis hijos y nietos vienen, me gusta estar con ellos. Pero tengo mi vida. Y prefiero pasarla solamente junto con mi marido y haciendo lo que me gusta”, asegura. Algunos viajes los ha compartido con él o con su hermana, pero asegura que sola “está más cómoda”, a pesar de que su familia se lo ha desaconsejado, y que aprende mucho de los jóvenes. Qi, además de varias ciudades en China, ha pasado por Japón, Taiwán, Estados Unidos y Europa.

Desde hace unos meses comparte sus fotografías y experiencias en una cuenta pública en WeChat, la red social por excelencia en China. Y llama a diario a su madre, de 92 años, para explicarle cómo se encuentra y contarle sus aventuras. “Ella también desea viajar, siempre me dice que me la lleve. Ojalá pudiera, pero siempre le digo que si ya es difícil cuidar de mí misma, ¿cómo puedo llevarte a ti?”, explica.

Cada vez más personas mayores reivindican en China el derecho a gozar de una buena calidad de vida durante los últimos años de sus vidas. Qi es una excepción en un país cada vez más envejecido y con un sistema de seguridad social incipiente y precario en muchas zonas, con pensiones irrisorias y una cobertura sanitaria solamente parcial que obliga a ahorrar para poder afrontar cualquier urgencia médica.

La piedad filial, virtud confuciana por excelencia, es una de las más apreciadas en la cultura china, por lo que es habitual que los ancianos vivan con sus hijos y nietos bajo el mismo techo. En las zonas rurales, donde en muchos casos la población en edad laboral emigra de forma masiva a las ciudades sin poder llevar consigo a los hijos, los abuelos se convierten en los encargados de criar a los nietos. El problema se extiende también en las grandes zonas urbanas porque muchos progenitores cuentan con larguísimas jornadas laborales o tardan horas en ir y volver del trabajo a casa.

En los centenares de comentarios del vídeo sobre Qi, muchos internautas han ahondado en esta problemática. “Honestamente, esta es la razón por la cual no quiero tener hijos. No quiero ataduras, tengo el derecho de vivir mi vida libremente”, decía uno. “¿Quién no quiere una vida como esta cuando sea mayor? La realidad es dura”, apuntaba otro. No todos, sin embargo, coincidían en que la decisión tomada por Qi sea la más adecuada, lo que muestra el aún enorme peso de la tradición en la sociedad china: “¿Qué clase de vida es esta? Lo mejor es la coexistencia armoniosa de la familia, no solo pensar en ti. ¡Esto es superficialidad y egoísmo!”.