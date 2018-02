El FBI reconoce que no investigó las amenazas del asesino de Parkland

El FBI ha admitido que fue alertado el 5 de enero de la voluntad homicida de Nikolas Cruz y no hizo nada por investigarlo. "Hemos determinado que no se siguieron los protocolos". "La información no fue transmitida a la oficina de Miami y no se llegó a realizar ninguna investigación", se lee en el comunicado del director del FBI, Christopher Wray, que afirma que la agencia federal está "comprometida a revisar los procesos de respuesta a la información que recibimos del público". En medio del luto nacional por la salvaje masacre del instituto de Parkland (17 muertos), el FBI asume su culpa ante el gravísimo error cometido. Una persona cercana a Cruz que no se identifica en el comunicado les avisó de que el joven era una persona perturbada, armada y con "potencial de cometer un tiroteo en una escuela". También les advirtió de que publicaba mensajes violentos en las redes sociales. Este sería el segundo aviso sobre el joven asesino que recibió el FBI, pues ayer se supo que en septiembre un usuario de Internet puso a la agencia sobre la pista de un video en el que decía que algún día se convertiría en "un tirador profesional en un colegio". En el comunicado de hoy no se hace ninguna mención a ese otro aviso. El gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, ha exigido la dimisión del director del FBI por el "error inaceptable" de no investigar a Cruz.