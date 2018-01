Perplejidad en Reino Unido por la propuesta de un ‘torie’ de esterilizar a los desempleados

El diputado conservador británico Ben Bradley, que también es uno de los vicepresidentes del partido liderado por la primera ministra Theresa May, escribió en una entrada de su blog en 2012 que las personas sin trabajo deben optar por realizarse vasectomías gratuitas en lugar de seguir teniendo hijos que no pueden mantener, según ha informado esta semana el diario The Guardian. En su artículo, Bradley afirmaba que el país pronto se "ahogaría en un vasto mar de derrochadores desempleados" si las familias en paro tienen cuatro o cinco hijos mientras que otros se limitan a uno o dos. El torie escribió el texto en apoyo a la medida de limitar las ayudas a las personas en edad de trabajar a 26.000 libras anuales (29.500 euros) que quería introducir el Gobierno de David Cameron en 2012. El tope, fijado en 23.000 libras (26.000 euros), fue impuesto finalmente en enero del año pasado por el Ejecutivo de May.

Bradley, de 27 años, entró en el Parlamento en junio de 2017 tras derrotar al laborista Alan Meale en Mansfield, una ciudad del centro de Inglaterra. A una de las vicepresidencias de la formación conservadora llegó este mes de enero después de que May renovase la cúpula del partido conservador para recuperar el pulso político perdido. En el texto, que ya ha sido borrado de su web y por el que ha pedido disculpas, Bradley decía: "Es horroroso que haya familias que puedan ganar mucho más que el salario promedio solo porque tengan diez hijos. Lo siento, pero tener hijos es una elección; si no puedes mantenerlos, ¡no los tengas! Las vasectomías son gratis". La medida del Ejecutivo que Cameron quería introducir para limitar las ayudas a personas en edad de trabajar afectaba al subsidio de empleo, al de vivienda, a las ayudas por hijos y para cuidadores.

"Hay cientos de familias en Reino Unido que ganan más de 60.000 libras en ayudas estatales sin mover un solo dedo porque tienen muchos hijos (¡y para el resto de nosotros ese es un salario de más de 90.000 libras antes de impuestos!)", continuaba la publicación del diputado conservador. Y añadía: "Las personas tienen que ser responsables de sus propias vidas, y si tienen dificultades pero trabajan duro para salir adelante, entonces sí deberían obtener ayudas. Pero si eligen tener diez hijos, deben responsabilizarse de esa elección y cuidar de ellos, ¡no esperar que todos los demás paguen la cuenta!".

Contra el tope de las ayudas a las personas en edad de trabajar fijado por May se levantaron voces críticas de la izquierda y de colectivos sociales. Según estas organizaciones, las familias grandes iban a ser las que más sufrieran este recorte. Además, el diputado laborista Cat Smith, dijo este martes: "Estos comentarios repugnantes exponen la actitud vergonzosa de los tories con las personas desempleadas. Que vengan de un hombre que Theresa May eligió como vicepresidenta de su partido dice mucho".

Bradley, que ha defendido en varias ocasiones que los conservadores cambien su marca para acercarse a los votantes más jóvenes, ha pedido perdón: "Me disculpo por estos mensajes. Mi tiempo en política me ha permitido madurar y ahora me doy cuenta de que este lenguaje no es apropiado".