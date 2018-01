El extraño estirón de un astronauta japonés en el espacio

Un astronauta japonés, que vive en la Estación Espacial Internacional (ISS, en sus siglas en inglés) desde mediados de diciembre, anunció el martes haber crecido nueve centímetros en el espacio, para después darse cuenta de su error y pedir disculpas este miércoles. Norishige Kanai afirma que no ha crecido nueve centímetros durante las tres semanas que lleva en la ISS sino dos. "Siento mucho haber creado esta noticia falsa", publicó Kanai en su perfil de Twitter, la misma vía por el que anunció la víspera que había crecido nueve centímetros debido a la ingravidez.

Kanai, de 41 años, contó este martes en Twitter que había pasado su examen médico y obtenido un extraordinario resultado en sus parámetros físicos en lo referente al crecimiento, un hecho del que se hicieron eco numerosos medios de comunicación. "Buenos días, a todos. Tengo un gran anuncio hoy. Nos midieron el cuerpo después de llegar al espacio y ¡guau, guau, guau!, he crecido nueve centímetros! He crecido como una planta en apenas tres semanas", escribió Kanai, para recordar que no había conocido un crecimiento al desde el instituto.

"Temo no poder encajar en el asiento de [la nave] Soyuz en el momento del regreso", escribió. Los asientos de la Soyuz tienen un límite de altura. Su revelación tuvo decenas de miles de reacciones en las redes sociales. "¿Alguien puede llevarme al espacio? Quiero crecer", le respondió un tuitero. "Señor Kanai, le envidio. Me pregunto si yo hubiera tenido una vida distinta si midiera 10 centímetros más", tuiteó otro internauta.

Sin embargo, el astronauta ha aclarado hoy que su comandante ruso en la ISS, Anton Shkaplerov, se mostró escéptico y consideró que nueve eran muchos centímetros, por lo que decidió volver a medirse. Kanai ha comprobado así que en realidad solo había crecido dos centímetros.

"No me duelen la cadera ni la espalda, por lo que creo que no he crecido nueve centímetros. Mi capitán lo sabía porque es veterano en esto", ha continuado Kanai en la red social. "Medía 1,82, solo dos centímetros más que mi tamaño en la Tierra", ha concluido, para añadir que "fue un error de medición, pero parece que mucha gente está hablando de ello" y lamentar haber creado una fake new. El astronauta también ha expresado su tranquilidad al saber que cabrá en la nave rusa Soyuz, la misma con la que llegó a la ISS el pasado 19 de diciembre.

Es cierto que los astronautas crecen en el espacio, pero el promedio está en entre dos y cinco centímetros. La causa es la ausencia de gravedad, que hace que las vértebras se separen y que la columna se expanda. Una vez regresan a la Tierra, los cosmonautas recuperan su altura original rápidamente.

"Nueve centímetros es mucho, pero es posible, sabiendo que cada cuerpo humano es diferente", declaró Libby Jackson, de la Agencia Espacial de Reino Unido, a la BBC, antes de que se supiera que era un error.

Esta es la primera misión espacial para Kanai, que era oficial médico de buceo de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Con su 1,80 de estatura, Norishige Kanai es un gigantón para el hombre japonés medio, que mide 1,71, según las últimas estadísticas oficiales.

Kanai, ingeniero de a bordo en su primera misión espacial, llegó a la ISS junto al ruso Antón Shkaplerov y el estadounidense Scott Tingle. Los tres astronautas, que permanecerán en el espacio seis meses, se sumaron al ruso Alexandr Misurkin y los estadounidenses Mark Vande Hei y Joseph Acaba, que se encuentran la la ISS desde el pasado septiembre.