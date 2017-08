Maduro aplaza 24 horas la instalación de la Asamblea Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la noche de este miércoles que la instalación de su polémica Asamblea Nacional Constituyente se ha aplazado 24 horas.

“Se ha propuesto que la instalación, en vez de hacerla mañana jueves, se organice bien, en paz y en tranquilidad, y se haga para el próximo viernes a las 11.00 de la mañana”, instó Maduro, a manera de propuesta, a los casi 500 diputados del total de 545 que conforman la Asamblea, convocados a una sorpresiva “reunión de trabajo” en El Poliedro de Caracas, un recinto para espectáculos y eventos deportivos en el suroeste de la capital venezolana.

El acto de juramentación de los constituyentes leales al Gobierno estaba previsto para este jueves. La oposición ha convocado para el mismo día una marcha hacia el Palacio Federal Legislativo, en el casco histórico de la ciudad, donde actualmente sesiona el parlamento y donde se espera que funcione la Asamblea Constituyente. Se esperaba que el choque de las movilizaciones de Gobierno y Oposición y el desalojo de los diputados de la actual Asamblea Nacional dieran lugar a escenas de violencia.

Maduro opta por la prudencia en un momento decisivo para su Constituyente, objeto de rechazos internacionales y con una legitimidad debilitada por su composición sectaria y por las dudas en torno a las elecciones del domingo pasado, en las que se votaba por los diputados.

El presidente venezolano aseguró que se conformará una “comisión de enlace” entre los constituyentistas oficialistas para conversar con los diputados de la oposición y así garantizar un traspaso “en paz” de la sede parlamentaria.

No obstante, en el mismo acto, el jefe de Estado volvió a pedir a los delegados de la Constituyente que anulen el fuero parlamentario de aquellos diputados opositores que, a su juicio, han cometido delitos y patrocinado el “terrorismo” durante los últimos tres meses de levantamiento popular contra su Gobierno. “Hay que hacer justicia, pero eso ya no me toca a mí, es tarea de ustedes”, advirtió a los recién elegidos para redactar una nueva Constitución.

Maduro adujo además que todavía falta que las autoridades electorales proclamen a 35 diputados electos, y que para ello sería necesario contar con un día adicional.

La reunión de este miércoles en la noche fue convocada apresuradamente por Maduro apenas unas horas antes, según confesó. Aunque se dijo que serviría para coordinar líneas de trabajo con el Ejecutivo, fue en realidad -al menos, su pasaje televisado- escenario para un discurso evocador por parte del mandatario sobre sus tiempos como constituyentista en 1999.

Además de presentar a algunos diputados del nuevo ente estatal, y de hacer bromas con sus antiguos colegas reelectos, Maduro aprovechó para anunciar la designación de Jorge Arreaza como nuevo canciller, en sustitución de Samuel Moncada, quien apenas estuvo algo más de un mes en el cargo.

Jorge Arreaza, exvicepresidente de la República y casado con una hija, Rosa Virginia, del fallecido comandante Hugo Chávez, venía desempeñándose como ministro de Minería. Formado en Inglaterra, es considerado como una cara visible de un ala del chavismo proclive a los negocios.

Moncada, por su parte, exembajador de Chávez ante el Reino Unido, fue destacado a la ciudad de Washington como viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte y embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Maduro subrayó la importancia de las misiones encargadas a ambos funcionarios en el ámbito internacional, dijo, en una circunstancia en las que “se está conformando una coalición de naciones de derecha, dirigida por Estados Unidos, para agredir a Venezuela política, económica y hasta militarmente; así lo denuncio.