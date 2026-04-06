Bal d’Afrique Absolu: cómo la memoria africana se convirtió en un perfume icónico

Byredo amplía el legado de su icónica fragancia con una versión más intensa y envolvente que rinde homenaje al imaginario africano a través de sus danzas

Cada perfume de Byredo es una biografía. Fascinado por la capacidad de los aromas para construir identidades, su fundador, Ben Gorham (Estocolmo, 48 años) convirtió sus propios recuerdos en artefactos de memoria colectiva. Bajo el filtro de la marca (y la nariz del perfumista Jérôme Epinette), algo tan abstracto como una idea o una sensación se transforma en un lenguaje universal. Bal d’Afrique Absolu es la prueba más reciente: una reinterpretación más intensa de Bal d’Afrique, que vuelve la mirada al continente africano para celebrar su diversidad creativa y seguir avanzando hacia una perfumería más inclusiva.

Inspirado en los diarios de su padre por el norte del continente, Bal d’Afrique es uno de esos casos atípicos en los que un perfume nicho alcanza el estatus de icono. Figuras como el cantante J Balvin o la diseñadora Victoria Beckham lo consideran un esencial, mientras que en redes sociales, la generación Z vive cada adquisición como un evento canónico. De notas cítricas y contrastes florales, para Ben Gorham, su éxito reside en su ambigüedad. “África es un continente fascinante con muchas culturas e historias diversas, pero también significa algo para todo el mundo. La fragancia era inclasificable y eso permitió que conectara con mucha gente, con sus recuerdos y percepciones”, explicaba en una entrevista en ICON.

El nuevo Bal d’Afrique Absolu se mueve por esas mismas coordenadas. La composición intensifica su faceta gourmand y se construye sobre un crisol de contrastes: el frescor de los cítricos, con notas de bergamota, el limón y la grosella negra, da paso a un corazón dulce y cremoso de praliné, violeta y almizcles. En el fondo, la calidez del ámbar y del cedro, prolongan su estela envolvente y profunda. El resultado es una fragancia vibrante capaz de evocar la energía africana.

Bal d’Afrique Absolu celebra los contrastes: el frescor de los cítricos, la dulzura del praliné y la profundidad del cedro y el vetiver elevan la fórmula.

Un perfume en movimiento

Bajo el objetivo de Philip-Daniel Ducasse y la dirección del cineasta ghanés Nuotama Bodomo, la campaña nos lleva hasta Accra, el corazón de Ghana, para celebrar la diversidad cultural del continente a través de sus danzas. Un viaje, coreografiado por el burkinés Ladji Koné, que recorre los bailes tradicionales de África Occidental y avanza hacia estilos más urbanos y técnicas experimentales.

El cuerpo de baile, encabezado por los integrantes de Dance With Purpose Academy, una de las academias más prestigiosas de Ghana, encarna esa pluralidad de voces que, sin perder su singularidad, confluyen en un movimiento compartido. La cámara no se limita a registrar el vaivén de los cuerpos o cómo dialogan con el espacio: al igual que Bal d’Afrique Absolu, traza un mapa sutil de vínculos, identidad y memoria.