Y con Louis Garrel llegó la primavera
El actor francés protagoniza la florida portada de marzo de ICON
Louis Garrel no es solo talentoso, polivalente y guapo. Es que además deja titulares gloriosos, como demuestra su entrevista de portada del nuevo número de ICON, a la venta desde este sábado. Por ejemplo: “No soy nada viril, no tengo mucha testosterona. Por eso me rodeo de mujeres fuertes”. O: “Las grandes estrellas solo te intimidan durante dos minutos”. No es el único que regala buenos titulares en este número: Damon Albarn, Xita Rubert o Bonnie Prince Billy o Mario Casas también lo hacen. Y como no solo de titulares vive el hombre, también hay mucha moda y grandes columnas de opinión (Javier Ambrossi revalida tras su debut en febrero). Todo esto, desde el sábado en el quiosco.
