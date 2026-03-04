Ir al contenido
Y con Louis Garrel llegó la primavera

El actor francés protagoniza la florida portada de marzo de ICON

Louis Garrel, en la portada de ICON de marzo.Antonio Macarro

Louis Garrel no es solo talentoso, polivalente y guapo. Es que además deja titulares gloriosos, como demuestra su entrevista de portada del nuevo número de ICON, a la venta desde este sábado. Por ejemplo: “No soy nada viril, no tengo mucha testosterona. Por eso me rodeo de mujeres fuertes”. O: “Las grandes estrellas solo te intimidan durante dos minutos”. No es el único que regala buenos titulares en este número: Damon Albarn, Xita Rubert o Bonnie Prince Billy o Mario Casas también lo hacen. Y como no solo de titulares vive el hombre, también hay mucha moda y grandes columnas de opinión (Javier Ambrossi revalida tras su debut en febrero). Todo esto, desde el sábado en el quiosco.

