Un icono de la automoción convertido en una joya eterna

Hay automóviles que perduran en el tiempo, que se instalan en el imaginario colectivo como una pieza de ingeniería y de diseño que va más allá de su función básica para trasladarse de un sitio a otro. El Volkswagen Golf es uno de ellos. Desde su primer modelo, que llegó al mercado en 1974, ha pasado de generación en generación siendo uno de los automóviles más queridos en todo el mundo, y también dejando su impronta en la cultura popular, apareciendo en numerosas películas y series de televisión. Ahora, cinco décadas después de su aparición, la firma TwoJeys rinde tributo al Volkswagen Golf y lo convierte en joya.

Crear una pieza que trascendiera el tiempo, al igual que el Volkswagen Golf: ese era el reto al que se enfrentaba TwoJeys. Para llevarlo a cabo, la firma conocida por su impulso rupturista e innovador en el mundo de la joyería ha transformado piezas reales del motor de un Golf MK1 de 1974 en distintas piezas únicas, una manera de conectar con el simbolismo del automóvil y su legado cultural. El resultado es una colección cápsula de edición limitada de piezas únicas en busca de la eternidad.

De pieza de ingeniería a objeto de deseo

Este proceso de transformación es también una metamorfosis conceptual, elevando elementos que fueron creados para mejorar un proceso como el del funcionamiento de un motor a la categoría de símbolo.

Esa idea se refuerza también en el spot principal de la colección, en el que Joan Margarit y Biel Juste, fundadores de TwoJeys, reflexionan junto al actor Evan Mock sobre qué hace que algo se convierta en eterno y cómo los objetos pueden trascender su función original para elevarse a la categoría de símbolos culturales.

Esta propuesta pone de manifiesto nuevas formas de construir relevancia desde marcas históricas, activando el patrimonio de marca sin recurrir a la nostalgia y conectando con nuevas generaciones desde códigos culturales actuales. Con esta acción, Golf de la mano de TwoJeys, no solo celebra sus ya más cinco décadas de historia, sino que inaugura una nueva forma de relacionarse con su legado: hacerlo tangible, reinterpretarlo y proyectarlo hacia el futuro a través de la cultura.

La iniciativa se enmarca dentro del contexto del 50 aniversario del modelo que también ha dado lugar a otras dos ideas culturales de gran impacto como Forever desde 1974 y Copla.