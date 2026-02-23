El camino hasta elaborar cerveza fabricadas con 100% energía renovable

De izquierda a derecha: Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de HEINEKEN España; Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid; Etienne Strijp, presidente de HEINEKEN España; Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Jorge Paradela, consejero de Industria, Energía, Minas y Digitalización de la Junta de Andalucía; Janis Rey, Managing Director Local Energy Infrastructures ENGIE España; y Miquel Frasquet, director técnico de CSIN y cofundador y CEO de Solatom.

Desde diciembre de 2025, Heineken España es la primera gran cervecera del país en completar sus objetivos de transición energética, un logro que ha implicado cambiar sus procesos de elaboración y la colaboración de empresas del sector energético y de la innovación tecnológica.

Hace ahora casi una década, Heineken se propuso un objetivo a nivel internacional: alcanzar la descarbonización total en 2030 en su producción, y en toda su cadena de valor en 2040. Desde entonces, Heineken España asumió ese desafío e, incluso, quiso ir un poco más allá, acortando los plazos globales. En diciembre del pasado año, la filial española consiguió alcanzar uno de esos hitos al convertirse en la primera gran cervecera en nuestro país en lograr que todos sus productos -entre los que se incluyen marcas como Heineken, Cruzcampo, Amstel o El Águila- se elaboren con 100% energía renovable. Un logro en el que han sido necesarios años de trabajo y para el que la compañía ha movilizado más de 80 millones de euros junto a la colaboración de partners como Iberdrola, Engie o CSIN.

En un acto celebrado en Madrid el pasado jueves, Heineken España anunció la consecución de este objetivo, así como la manera y el proceso que ha seguido para lograrlo, en la que ha sido clave no solo el suministro eléctrico sino la energía térmica, una parte indispensable del proceso de fabricación de la cerveza. “Descarbonizar el calor industrial ha sido un desafío enorme que refuerza nuestra competitividad y demuestra que la transición energética puede ocurrir a escala cuando hay ambición, innovación y alianzas”, destacó en su intervención el presidente de Heineken España, Etienne Strijp.

Fábrica de Heineken en Sevilla.

Para ello, el grupo ha descarbonizado la actividad en sus cuatro fábricas en España, ubicadas en Sevilla, Jaén, Valencia y Madrid, basándose en principios de eficiencia energética y economía circular, en los que ha jugado un papel crucial diferentes tecnologías como el biogás, la fotovoltaica, la biomasa, la termosolar y el biometano. De esta forma, se aprovecha tanto el poder del sol como la generación de diferentes tipos de residuos para la creación de energía de las propias fábricas. En palabras de Strijp, “este hito se ha sostenido en tres pilares: la sostenibilidad, la ambición y una ruta clara, exigente y eficiente”.

Innovación y alianzas

En ese camino hacia la descarbonización, Heineken España ha contado con la colaboración de distintas empresas, punteras en la innovación tecnológica. Un ejemplo de ello es la planta termosolar de Sevilla, desarrollada junto a Engie, una de las mayores instalaciones para uso industrial de Europa, y que ha sido clave para eliminar el uso de combustibles fósiles en sus procesos de fabricación. También la planta de biomasa de Jaén, que reutiliza los restos de olivar para crear energía térmica renovable, o la planta fotovoltaica del grupo en El Andévalo, Huelva, creada en colaboración con Iberdrola. En el acto de Madrid participaron algunos de estos partners, como Mario Ruiz Tagle, consejero delegado de Iberdrola España; Janis Rey, Managing Director de ENGIE Solutions España; y Miquel Frasquet, director técnico de CSIN y cofundador y CEO de Solatom.

Instalaciones de Heineken en Jaén.

También estuvo presente Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que destacó el hito alcanzado por Heineken España “para dar respuesta al mayor reto de nuestro tiempo, el cambio climático”. Para Aagesen, la cervecera ha mostrado que la transición ecológica es una “oportunidad económica e industrial”. “Es rentable, es posible y ofrece resultados”, añadió.