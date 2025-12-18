Ir al contenido
Moda hombre

Blauer imagina una gran familia contemporánea a través de la lente de Bruce Weber

La firma de moda y el titán de la fotografía colaboran en una campaña que interpreta en clave cotidiana las prendas prácticas y modernas de la colección de este invierno

ICON
El encuentro entre Blauer y Bruce Weber parece una de esas coincidencias previstas desde siempre. El fotógrafo es uno de los artífices del imaginario asociado al estilo de vida estadounidense, y la firma lleva décadas formando parte de ese imaginario gracias a sus prendas técnicas para cuerpos de seguridad norteamericanos y, desde hace unos años, a colecciones de moda que interpretan ese legado. La campaña de esta temporada une esos universos en torno a un concepto común: la familia.

Así lo cuenta el propio Weber en declaraciones difundidas con motivo de este proyecto: “Como era la primera vez que trabajaba para Blauer quería un reparto más amplio, porque era importante tener flexibilidad para encontrar a la persona adecuada para la ropa adecuada. Necesitaba encontrar el equilibrio y las combinaciones apropiadas para contar una historia interesante y hacer las mejores foto”, afirma. “Afortunadamente, todo lo que Blauer envió estaba tan bien hecho que le quedaba perfecto a cada persona, tuve suerte. También es una empresa familiar, así que Anne [Christensen, la estilista] y yo empezamos imaginando al reparto como una familia ecléctica que se había reunido para una gran encuentro”.

De hecho, en cierto modo, el amplio casting de la campaña forma parte de la familia emocional y profesional de Weber, tal y como explica él mismo: “He trabajado con algunos de estos modelos durante muchos años: fotografié por primera vez a Tim Easton en la década de 1980 para Ralph Lauren; Audrey Harrelson creció delante de mi cámara: hicimos nuestra primera sesión de fotos hace 13 años, cuando ella era solo una niña. El director de fotografía de películas, Theo Stanley, es alguien a quien conocí cuando era adolescente en Montana a mediados de los años 90: vivía cerca de nuestro rancho. Traje conmigo a mi amigo Richard Amaro, un talentoso bailarín y coreógrafo que trabajó con Alvin Ailey y Jerome Robbins, Michael Jackson, Prince y Madonna, y él consiguió que los niños bailaran delante de la cámara, lo que ayudó a los adultos a relajarse“.

En las imágenes, los modelos lucen con naturalidad prendas diseñadas exactamente con ese fin: chaquetas, pantalones, camisas y abrigos de vocación práctica, con detalles bien pensados, materiales resistentes y diseños contemporáneos, cómodos y actuales. Todo gira en torno a los valores de la marca, tal y como cuenta Federica Fusco, responsable de marketing de FSG Industry, la empresa a la que pertenece la línea de moda de Blauer: “Ha sido una experiencia extraordinaria trabajar con un maestro como Bruce Weber. A pesar de ser un icono de la fotografía, ha mostrado una gran atención por comprender en profundidad el ADN de nuestra marca y nuestras necesidades. El resultado nos ha entusiasmado y esperamos continuar esta colaboración también en la próxima temporada». Permanezcan atentos.

