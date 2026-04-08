Aubrey Plaza espera su primer hijo con el actor Christopher Abbott un año después de la muerte de su marido

La actriz de ‘The White Lotus’, que dará a luz este otoño, rompió con Jeff Baena meses antes de que el cineasta se quitara la vida. Actualmente, mantiene una relación con el intérprete con el que protagonizó la obra off-Broadway ‘Danny and the Deep Blue Sea’

La productora y actriz Aubrey Plaza (Delaware, 41 años) está esperando su primer hijo con su pareja, el actor Christopher Abbott (Connecticut, 40 años). Un embarazo que llegará a su término este otoño, según ha confirmado una fuente cercana a People. “Fue una hermosa sorpresa después de un año lleno de emociones”, ha dicho la persona consultada y asegura que ellos “se sienten muy bendecidos”. La noticia llega un año después de que, en enero de 2025, los servicios de emergencia hallaran muerto en su casa de Los Ángeles a Jeff Baena, marido de Plaza desde 2021, pero del que se separó, aunque no legalmente, en septiembre de 2024. La información del divorcio se conoció tras el fallecimiento del cineasta.

Plaza y Abbott se conocieron por primera vez en 2020 cuando protagonizaron la película de thriller psicológico Black Bear. Y su química en pantalla los llevó más tarde, en 2023, a protagonizar la obra off-Broadway Danny and the Deep Blue Sea. “A ninguno de los dos nos da miedo parecer feos, raros o extraños”, dijo Abbott a The New York Times sobre cómo era trabajar con Plaza. “Le importa, pero a la vez no le importa; es la mejor receta para mí en un compañero de escena”, dijo la actriz conocida por su papel en la segunda temporada de The White Lotus.

Los actores han mantenido su relación privada y no se han pronunciado sobre el embarazo, pero aparecieron públicamente el pasado febrero en el desfile de moda de Khaite Otoño/Invierno 2026 durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Ha pasado poco más de un año desde que la actriz recibió la desgarradora noticia de que su esposo, el guionista y director de cine, Jeff Baena se había suicidado a los 47 años. Baena y Plaza iniciaron su relación en 2011 y se casaron una década después. Según el informe de la autopsia, al que tuvo acceso People, el cineasta le habría hecho “comentarios preocupantes” a su esposa, en octubre de 2024, un mes después de que se separaran, y Plaza llamó a un amigo “para que comprobara el bienestar de su esposo”. El informe también confirmó que a partir de entonces Baena comenzó a acudir a terapia y también explicaba que la pareja había estado “experimentando dificultades maritales recientes”. El día del fallecimiento, él le envió un mensaje a ella a las 10.36 de la mañana, antes de que su paseador de perros lo encontrara muerto en torno al mediodía.

“Esta es una tragedia inimaginable”, decía el comunicado de la actriz y la familia de Baena. Y añadía: “La familia está devastada y pide privacidad en este momento difícil”. Plaza cerró sus redes sociales y se ausentó de sus funciones de presentadora en la 82ª edición anual de los Globos de Oro, que se celebraron unos días después del fallecimiento. La creadora de Kevin, reapareció un mes después en el 50º aniversario del programa estadounidense de comedia Saturday Night Live, donde rindió un pequeño homenaje al cineasta usando una camiseta pintada con la técnica de tie-dye, un pasatiempo que compartían y que también usaron el día de su boda.

Jeff Baena y Aubrey Plaza, el 29 de junio de 2017, durante la rueda de prensa de la película 'En Pecado' en Nueva York (Estados Unidos). Astrid Stawiarz (Getty Images)

En el décimo aniversario de su noviazgo, Plaza y Baena contrajeron matrimonio gracias a un servicio de bodas que se ofrecía en una hora: “Una noche nos aburríamos un poco. Le dije: ‘Oye, es nuestro aniversario, deberíamos hacer algo, ir a por un helado o algo’, y bromeé sobre casarnos”, explicó en su participación en el extinto programa de Ellen DeGeneres de 2021. Meses antes, ella se había encargado de relatar la feliz noticia en sus redes sociales.