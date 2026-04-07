El rapero Offset, exmarido de Cardi B, ingresado en un hospital tras recibir un disparo en Florida

El artista se encuentra “estable y bajo estrecha vigilancia” tras el incidente por el que dos personas han sido detenidas. De momento, se desconoce el móvil del crimen y la policía continúa con la investigación

El rapero estadounidense Offset (Georgia, 34 años), cuyo nombre real es Kiari Kendrell Cephus, recibió un disparo este lunes 6 de abril mientras se encontraba en las inmediaciones de un casino en el estado de Florida, según han revelado medios estadounidenses, como People, Rolling Stone o TMZ, que fue el primero en publicar la noticia. De momento, dos personas cuya identidad no se ha desvelado han sido detenidas por el suceso, pero se desconoce el móvil del crimen y la policía continúa con la investigación. Mientras, el artista se encuentra “estable y bajo estrecha vigilancia” en un hospital. “Por ahora, parece que va a estar bien. Está en el Memorial Regional Hospital y no se encuentra en la UCI”, ha confirmado una fuente de su entorno a People.

Un representante de Offset confirmó este lunes a varios medios que el rapero recibió un disparo cerca del casino Seminole Hard Rock Hotel en Hollywood, Florida. “Offset recibió un disparo y actualmente se encuentra hospitalizado recibiendo atención médica”, declaró el portavoz. En otro comunicado, el Departamento de Policía de Seminole informó que “tuvieron conocimiento de un incidente ocurrido en el área del servicio de aparcacoches después de las siete de la tarde (hora local) del lunes”, frente al casino de Florida, que “dio como resultado lesiones leves para una persona que fue trasladada al Hospital Regional Memorial en Hollywood”. Según informaron a People, los agentes llegaron al lugar de inmediato, “la situación fue controlada rápidamente” y el lugar es seguro: “No existe ninguna amenaza para el público y las actividades en el recinto continúan con normalidad”.

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Momentos antes de que le disparasen, Offset había sido visto charlando y posando sonriente con varios fans en el casino, según su representante y los informes policiales. Varios vídeos que circulan por redes sociales muestran también el momento de la detención. En las imágenes se ve a una persona escoltada por las autoridades mientras cojea, y otra aparece en el suelo rodeada de agentes de policía.

El incidente ocurre más de tres años después de la muerte de su primo y también cantante, Takeoff. Este formó parte del trío de rap Migos junto a su tío Quavo y el propio Offset. Falleció a los 28 años el 1 de noviembre de 2022, al recibir varios disparos en una bolera de Houston, tras un altercado que comenzó durante una partida de dados. Tras la muerte de Takeoff, Quavo —que ha publicado en sus stories de Instagram un emoticono de manos rezando tras enterarse del incidente Offset— y su familia fundaron la Rocket Foundation, que tiene como objetivo recaudar fondos para iniciativas comunitarias que trabajan para detener la violencia armada.

El trío se convirtió en uno de los grupos de hip hop más populares de las primeras décadas de los dos mil. Saltó a la fama con el éxito de 2013 Versace y en 2018 obtuvo dos nominaciones a los premios Grammy al mejor álbum de rap con Culture y mejor colaboración con Bad and Boujee —junto a Lil Uzi Vert—.

Offset es el exmarido de la también rapera Cardi B (33 años), con quien se casó en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. A pesar de varias separaciones y solicitudes de divorcio —después de varias acusaciones de infidelidad—, mantuvieron un matrimonio inestable durante casi siete años, antes de su separación definitiva anunciada a finales de 2023 y ratificada en 2024. La expareja de raperos tiene tres hijos en común: Kulture Kiari, de siete años; Wave Set, de cuatro; y Vlossom Belle, de tres. De hecho, se divorciaron horas después de anunciar el tercer embarazo.