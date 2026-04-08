Shakira, en ‘Al cielo con ella’: “Me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas en algún momento”

La cantante colombiana, en una entrevista en el espacio de la comunicadora Henar Álvarez emitida anoche en La 1 de TVE, ha hablado de cómo ha afrontado las dificultades en su vida, desde el humor y sus canciones

Hacía tiempo que se anunciaba y, por fin, la noche del pasado martes 7 de abril, se emitió, en prime time. Henar Álvarez, la conductora del late show Al cielo con ella, dio el salto con su programa a La 1 de TVE —hasta el momento, se emitía en La 2— con una esperada entrevista a la cantante Shakira (Colombia, 49 años). La conversación entre ambas, que ha llegado tan solo dos semanas después de que se pusieran a la venta las entradas para la próxima residencia de conciertos de la colombiana en Madrid —con fechas los próximos septiembre y octubre—, fue líder en espectadores, con 1.044.000 televidentes de media. Entre los temas de los que Álvarez y Shakira han conversado, ha estado implícitamente presente el tema de su matrimonio y posterior separación —anunciada en junio de 2022, tras 12 años y dos hijos en común— con el futbolista Gerard Piqué, algo de lo que la artista ha hablado con una sonrisa, aparentemente relajada.

Así, en un momento dado de la entrevista, Shakira ha confesado: “Las dificultades que tengo las convierto en motivo de broma. Al final, pasan tantas cosas todos los días...”. La de Barranquilla ha reflexionado también sobre cómo ha atravesado sus peores momentos: “De las dificultades nadie está exento, pero hay que reírse de la vida antes de que la vida se ría de nosotros”. Sobre el papel que juega su música en todo esto, ha asegurado a Álvarez: “A través de mis canciones me cuento a mí misma, cuento mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos, como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí a mí misma pieza por pieza”.

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Esta forma de afrontar su pasado, que Shakira ha sabido llevarse a discos tan rentables como Las mujeres ya no lloran (2024), en el que la catarsis de la artista tras sus desengaños con Piqué es el leitmotiv, es ya casi una bandera para ella. En una entrevista concedida a EL PAÍS el pasado marzo en México, donde se encontraba de gira con el mencionado álbum, la colombiana aseguraba a la periodista María Porcel: “Aprecio la vida y las cosas buenas que pasan, porque ya me pasaron bastantes malas”. Y añadía: “Siento que la vida me está recompensando en este momento. Al contrario de lo que dice la gente, creo que el tiempo va poniendo las cosas... Se vuelven mejor. Se acomodan, pero no solo: mejoran. Porque uno ya se sabe dosificar“.

En la misma conversación con EL PAÍS, preguntada por si ahora se conoce mejor a sí misma, Shakira respondió: "Sí, me acepto más. Hay un cierto confort dentro de la propia piel. Eso quizá no lo tenía cuando tenía 20 años y empezaba mi carrera, con todas las ganas y toda la ambición de mostrarle al mundo quién era, qué hacía, que me conocieran. Ganarme el respeto del gremio, de la industria, era lo que más me obsesionaba en ese momento".

Este buen momento para la cantante coincide con su regreso a España para actuar por primera vez desde 2018. Si en aquella ocasión, con su gira El Dorado World Tour, pasó por Bilbao, A Coruña, Madrid y Barcelona, esta vez la idea de la estrella colombiana es muy distinta. Según se pudo saber por ella misma cuando se empezaron a adelantar los extractos de la entrevista con Henar Álvarez, a mediados de marzo: “Va a ser algo de otro mundo, una producción que no se ha visto antes en España. Live Nation está preparando un estadio especial para estos conciertos. Se va a llamar Estadio Shakira”. Las fechas finales para verla en Madrid serán los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y los días 2, 3 y 4 de octubre.