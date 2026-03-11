La mujer acusada de disparar contra la casa de Rihanna podría ser condenada a cadena perpetua

Ivanna Ortiz permanece detenida bajo una fianza de 1,8 millones de dólares y se enfrenta a 14 delitos, incluido el de intento de asesinato, por atacar con un arma semiautomática la mansión de la cantante mientras ella, su familia y dos empleados se encontraban en el interior

Ivanna Ortiz, la mujer de 35 años detenida por disparar varias veces contra la casa de Rihanna en Beverly Hills (California) el pasado domingo, podría enfrentarse a cadena perpetua después de ser acusada de 14 delitos graves, incluido el de intento de asesinato. Así lo confirman los documentos judiciales obtenidos por medios estadounidenses como People o Page Six. Según la denuncia, el intento de asesinato se justifica porque se trató de un acto “intencionado, deliberado y premeditado”. Además, Ortiz también está acusada de nueve delitos de agresión con arma semiautomática, tres delitos por disparar contra una vivienda habitada —ya que Rihanna, su familia y dos empleados se encontraban dentro del domicilio cuando se produjeron los disparos— y uno por disparos a un vehículo motorizado —porque también alcanzó a una caravana que había aparcada en el terreno de la vivienda—.

Ortiz compareció este martes ante un tribunal del condado de Los Ángeles para una audiencia de lectura de cargos y declaración de culpabilidad, según los documentos judiciales. People cuenta que el abogado de oficio que la defiende, Jamarcus Bradford, se declaró inocente en su nombre, pero que más tarde retiró la declaración hasta su próxima comparecencia, prevista para el 25 de marzo. Será entonces cuando, si es declarada culpable de los cargos, quepa la posibilidad de que sea condenada a cadena perpetua en una prisión estatal.

Más información La justicia noruega mantiene en prisión preventiva a Marius Borg Høiby mientras dure el juicio en el que está acusado de 40 delitos

“Abrir fuego en cualquier barrio habitado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y será perseguido con todo el peso de la ley”, afirmó este martes el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, en un comunicado de prensa. “Afortunadamente, nadie resultó herido en este tiroteo, pero esta violencia imprudente no será tolerada en nuestra comunidad. Los autores de este tipo de tiroteos encontrarán que su próximo destino son nuestras cárceles y prisiones”, aseguró.

Una imagen tomada de un vídeo proporcionado por el canal de noticias ABC7 que muestra lo que parecen ser agujeros de bala en una pared de la casa de Rihanna en Los Ángeles. AP

La acusada se encuentra detenida desde el domingo, ahora bajo una fianza de 1,8 millones de dólares (lo que supone una reducción significativa respecto a la fianza de 10,2 millones de dólares que se le impuso inicialmente). También se le ha ordenado mantenerse alejada de la intérprete de éxitos como Rude Boy o Work y su pareja, el rapero A$AP Rocky, que no se han pronunciado públicamente al respecto.

Los delitos de los que Ortiz está acusada se produjeron el domingo a plena luz del día, cuando se acercó en coche hasta la casa de Rihanna y disparó varias veces con un arma semiautomática. Se sabía que la artista estaba dentro de la lujosa mansión en el momento de los hechos, pero ahora se ha confirmado que también estaban presentes su pareja, sus tres hijos —RZA, de tres años; Riot, de dos; y Rocki, de seis meses—, su madre —Monica Braithwaite— y dos empleados. Cuatro de los disparos alcanzaron la residencia de la artista y al menos uno penetró sus paredes, pero no hubo heridos. Además, Ortiz también disparó presuntamente contra una casa vecina donde había otras dos personas, completando los 10 cargos por delitos graves en su contra, según explicó Hochman.

El exterior de la residencia de Rihanna en Beverly Hills el lunes 9 de marzo, un día después de producirse los disparos. Damian Dovarganes (AP)

La sospechosa, que conducía un Tesla blanco, intentó huir, pero los agentes la alcanzaron en el estacionamiento de un centro comercial en Sherman Oaks, a unos 12 kilómetros de la casa de Rihanna, donde la arrestaron media hora después de recibir la llamada al 911. Ortiz, residente en Orlando (Florida), es logopeda titulada y, según publicó Los Angeles Times, tiene antecedentes penales de arrestos previos. Estuvo involucrada en un caso de insolvencia punible en 2013 y fue arrestada por conducción imprudente en 2021. También fue arrestada nuevamente en 2023 como sospechosa de violencia doméstica y agresión.

En las últimas semanas, Oritz había hecho varias referencias a Rihanna en su cuenta de Facebook, y también ha compartido vídeos expresando su rechazo a la artista. En una reciente publicación, decía mencionando el perfil de la cantante: “Dime algo directamente en lugar de andar a escondidas como si me hablaras donde no estoy”. No está claro cuánto tiempo llevaba en Los Ángeles ni si tenía alguna conexión con la cantante. La policía no ha dado a conocer el motivo del ataque.

No es la primera vez que Rihanna sufre un asalto en su propia casa. En 2018, un hombre de 27 años irrumpió en su residencia de Hollywood Hills después de saltar una valla, según informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles. El intruso, identificado como Eduardo León, se coló en la propiedad mientras la cantante estaba ausente y acampó en la casa durante aproximadamente 12 horas antes de ser descubierto por uno de sus asistentes. Posteriormente, se declaró inocente del cargo de acoso y recibió una orden de alejamiento de 10 años, que le prohibía acercarse a la estrella del pop y empresaria.