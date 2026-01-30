El pleno de Getxo aprueba pedir la dimisión de la alcaldesa tras el escándalo del palacete

A la izquierda, Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo (Bizkaia), en un momento del pleno municipal de este jueves que aprobó una moción que pide su dimisión por el caso palacete.

El salón de plenos de Getxo (Bizkaia, 79.000 habitantes) luce en una de sus paredes una placa dedicada al primer lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio Agirre. “En reconocimiento a una vida dedicada a la defensa de la democracia”, se lee junto a la silueta del histórico dirigente. Este jueves, su rostro parecía arropar a su nieta, Amaia Agirre, sentada en la silla de alcaldesa y enfrentándose a la sesión más complicada de su trayectoria política. La oposición en bloque ha exigido su dimisión por el escándalo del derribo de un palacete protegido.

Todos los grupos ajenos al equipo de Gobierno, desde el Partido Popular hasta Elkarrekin Podemos, pasando por EH Bildu, han sacado adelante una moción en la que se le pide dejar el cargo “tras la imputación y dimisión de tres concejales del Gobierno local” por presuntos delitos de prevaricación, tal y como recogen las primeras conclusiones de la investigación policial. En contadas ocasiones, el acuerdo ha sido tan extenso, sobre todo, entre formaciones que a priori, en otros ámbitos institucionales, son antagónicas.

El protagonismo de esta unión de conveniencia se lo ha llevado el único concejal de la coalición vinculada a Podemos. Su portavoz, Xabier Benito, presentaba la moción aprobada por vía de urgencia. “Si la alcaldesa no dimite, continuará el bloqueo institucional, con áreas sin responsables y sin presupuestos. No se asumirán responsabilidades políticas tras más de un año de inacción ante lo que consideramos el mayor caso de corrupción vivido en este Ayuntamiento”, valoraba al término de la sesión.

La alcaldesa “no tiene nada que hacer”

En la misma bancada del pleno, el principal partido de la oposición en el tercer municipio de Bizkaia. La propuesta del Partido Popular pidiendo la salida de Agirre no ha prosperado por los votos en contra de Bildu, lo que ha llevado a los populares a respaldar finalmente la iniciativa de Podemos. “Es lo mismo al final”, admite su portavoz, Eduardo Andrade. “Lo importante es que el pleno que la eligió alcaldesa hoy le ha retirado su apoyo; la misma mayoría absoluta ha votado en su contra”. En declaraciones a los medios, sostiene que la primera edil “a partir de hoy no tiene nada que hacer en este pueblo” y espera que el PNV “nombre un nuevo candidato a la alcaldía”. Cuestiona “su orgullo” y “su interés en prolongar la agonía en los meses restantes de legislatura”.

El portavoz Andrade sabe de lo que habla. Sus seis concejales han sido los principales aliados del Gobierno de Amaia Agirre, formado por PNV y PSE en minoría. Los votos de los populares han permitido sacar adelante el plan de legislatura, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana y los presupuestos de años anteriores —los de este año ni siquiera han sido presentados ante la falta de apoyos—. El estallido del caso del palacete ha alterado por completo esas alianzas y dificulta notablemente la búsqueda de acuerdos.

Bildu se ha mostrado en la misma línea, pero da un paso más. “El mayor problema no es la alcaldesa, aunque sabemos que lidera la situación y tiene parte de responsabilidad. Aquí la cuestión está en la forma de gobernar del PNV, sobre todo, en el último año y medio”, recuerda su portavoz. Mikel Bildosola se refiere a los rechazos a sus propuestas, como la personación del Ayuntamiento ante la Fiscalía o la realización de una auditoría en Urbanismo. “El PNV ha echado para atrás todas las iniciativas realizadas por nuestro grupo”, sostiene. En esta dirección, iba la moción que han llevado también al pleno, aunque no ha sido aprobada. El Partido Popular ha devuelto el tanto a la coalición abertzale.

“Un akelarre político”

Esta ha sido una “victoria” con sabor agridulce para la oposición. Amaia Agirre terminará su segunda legislatura. No se irá. Las peticiones de dimisión son “un akelarre político. Una escenificación bien calculada contra el partido que represento y contra mi figura, sin condena, sin juicio y sin hechos probados”, ha reivindicado en el mismo pleno tras pedir un turno de palabra. “Mi responsabilidad no es alimentar el ruido ni entrar en descalificaciones”, sino “garantizar la estabilidad institucional y seguir gobernando para Getxo”.

A su derecha, la portavoz del PNV, Janire Ocio, complementaba o reforzaba las tesis de la primera edil, mientras la bancada del público se quedaba pequeña para todos los asistentes. Entre esos asientos, destacaban miembros del partido jeltzale: desde militantes de a pie, hasta dos exalcaldes históricos del municipio, Imanol Landa e Iñaki Zarraoa. Hasta allí también se han acercados antiguos dirigentes de la Diputación de Bizkaia y asesores de las formaciones venidos desde Madrid. La expectación se mantuvo durante toda toda la mañana.

Por su parte, la vicealcaldesa de Getxo y representante socialista, Carmen Díaz, sentenciaba que “la dimisión de la alcaldesa, en este momento, no aportaría ni claridad, ni justicia” y solo “una parálisis institucional, justo cuando más rigor hace falta”. El PSE-EE cerraba filas así con su socio de Gobierno, votaba todas las propuestas en contra y disolvía cualquier duda de ruptura. Incluso, Díaz retó a la oposición a impulsar una moción de censura, una opción inviable ante la falta de consenso sobre un candidato alternativo.

Desde las filas socialistas también se subrayó el carácter “oportunista” y “electoralista” de las iniciativas presentadas. En relación con esto, el analista político, Unai Ahedo, observa un claro componente electoralista en parte de los discursos de la oposición. “El PNV viene tocado de las pasadas elecciones en las que perdió votos y dos concejales. No es de extrañar que las dos principales formaciones en auge (Partido Popular y Bildu) muestren a partir de ahora una postura mucho más dura”.

El profesor de la Universidad del País Vasco (EHU) tiene claro que este caso y las futuras informaciones relativas a la investigación judicial tendrán un impacto en el electorado getxotarra, pero no necesariamente en otros niveles institucionales. “Aquí se vota diferente en cada cita y es complicado hacer una lectura con lo que pasa en el municipio y extrapolarlo a municipios cercanos o a las Juntas Generales de Bizkaia, en las próximas elecciones del 2027. Lo mismo para unas hipotéticas elecciones autonómicas o generales”, analizaba en una entrevista en la SER.