Las Fiestas de San Isidro: programa, conciertos y horarios para ‘chulapear’ en Madrid
El pregón de las fiestas más castizas estará a cargo de la periodista Sonsoles Ónega, el próximo jueves 7 de mayo a las 20.00
La celebración más importante y más esperada de Madrid está a la vista. Del 7 al 17 de mayo, tres días más que el año pasado, la capital será el epicentro de las fiestas de San Isidro, en honor al que es patrón de la ciudad desde hace más de cuatro siglos. Los festejos durarán tres días más que el año anterior, comenzando por este jueves, cuando a las 20.00 Sonsoles Ónega, periodista y ganadora del premio Planeta 2023, dará el pregón desde el balcón de la Casa de la Villa. Lo que sigue son 10 días de verbenas, chotis y chulapos para homenajear las tradiciones más castizas.
Aunque las fiestas comienzan oficialmente el 7 de mayo, desde este lunes se ha comenzado a calentar los motores. Los que quieran aprender, o recordar, cómo se baila el tradicional chotis, podrán participar este 4 y 5 de mayo a las 19.30 en un taller en el Centro Cultural Daoiz y Velarde, en el distrito Retiro, en el que se enseñará desde cero los pasos de esta danza. Las entradas podrán adquirirse en el lugar una hora antes de cada cita y serán totalmente gratuitas, hasta llenar el aforo.
Según el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, San Isidro “resume y compendia perfectamente cuáles son las virtudes de esta ciudad”, es decir, una capital “llena de personas y de familias que todos los días luchan por sacar sus vidas adelante”. También ha asegurado que “todos los madrileños, sean cuales sean sus gustos, se van a poder ver representados” en la programación que ha preparado el Área de Cultura, Turismo y Deporte municipal para chulapear al más puro estilo madrileño. En la cita, como cada año, no faltará prácticamente nada: desde grandes conciertos, bailes populares, desfiles de gigantes y cabezudos, hasta concursos, exposiciones, moda y gastronomía.
Madrid se prepara para chulapear en San Isidro 2026: unas fiestas para todos, celebrando nuestras tradiciones y honrando a nuestro patrón.— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 4, 2026
Del 7 al 17 de mayo, nuestra ciudad se convierte en un gran escenario festivo y cultural con verbenas, conciertos y actividades para todas… pic.twitter.com/8hB8bfYaIg
Las Fiestas de San Isidro no se celebrarán en un solo lugar, sino que la ciudad tendrá, al menos, cinco epicentros: la Plaza Mayor, los jardines de Las Vistillas, el centro cultural Matadero y la pradera de San Isidro.
- Plaza de la Villa: será la sede del desfile de Gigantes y Cabezudos (7 de mayo, 18.30) y del pregón de Sonsoles Ónega (7 de mayo, 20.00).
- Jardines de Las Vistillas: acogerá el concierto de El Nuevo Madriz y Pablito Tedeka (jueves 14 de mayo, 19.00); el concierto de Rebe (14 de mayo, 20.30); el concierto de Hens (14 de mayo, 22.00); el evento ¡Madrid: baila con nosotros al son de nuestra música! (viernes 15 de mayo, 10.30); la sesión dj de Digues y Yahaira (15 de mayo, 12.30); la edición 46 de los Premios Rock Villa de Madrid (15 de mayo, 18.00); el concierto de Camellos (15 de mayo, 21.45); el desfile de Re-Chulos (sábado 16 de mayo, 11.30); el espectáculo de Mari Pepa de Chamberí (16 de mayo, 13.15); el concierto de Espada y JotaPop (16 de mayo, 14.30); el concierto de Las Dianas (16 de mayo, 20.30); el concierto de Triángulo de Amor Bizarro (16 de mayo, 22.00); la actuación de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños (domingo 17 de mayo, 11.00); el concierto de Olga María Ramos (17 de mayo, 14.00); y la sesión DJ de Ochoymedio (17 de mayo, 20.30).
- Pradera de San Isidro: acogerá el espectáculo María la Flamenca (viernes 8 de mayo, 18.00); la actividad Mi amigo el delfín (8 de mayo, 19.00); el concierto de Socio Ejecutor (8 de mayo, 20.30); el concierto de Serko (8 de mayo, 22.00); la sesión del DJ Del Puerto (8 de mayo, 23.59); la actividad Pradera castiza (9 de mayo: 12.00, 13.00, 18.00 y 19.15); actividad infantil Cantando y bailando (sábado 9 de mayo, 12.00); el espectáculo del mago Sergio (9 de mayo, 18.30); l concierto del grupo Interferencias (9 de mayo, 20.30); el concierto de David Otero (9 de mayo, 22.00); la sesión dj de Sofía Cristo (9 de mayo, 23.59); evento de la Pradera Castiza (domingo 10 de mayo: 13.00, 15.00, 18.00 y 19.00); la exhibición de coches SEAT 600 (10 de mayo, 11.00); el espectáculo infantil La hormiga y la cigarra (10 de mayo, 12.30); el espectáculo de magia de Tonino el Poderoso (10 de mayo, 18.00); la actividad Cuentacuentos (10 de mayo, 18.30); la obra de teatro Carlota y sus mascotas (10 de mayo, 19.00); el concierto de Manuel Malou (10 de mayo, 20.00); el concierto de Demarco Flamenco (10 de mayo, 21.30); el evento de la Pradera Castiza (lunes 11 de mayo: 18.00 y 19.00); el concierto de Coral y Rodalla CMM Carabanchel (11 de mayo, 17.00); el concierto de Castor Head (11 de mayo, 20.00); el concierto de la banda tributo Iros Todos a Tomar por Culo (11 de mayo, 21.30); los eventos de la Pradera Castiza (martes 12 de mayo, 17.00); el taller de chotis en el CMM Roger de Flor (12 de mayo, 17.00); la sesión Cuentos y aventuras en alta mar (12 de mayo, 18.00); la obra de teatro infantil Los sueños de acuarela (12 de mayo, 19.00); concierto de La Milagrosa (12 de mayo, 20.00); concierto del trío VVV Trippin You (12 de mayo, 21.30); actividad infantil Los cuentos de la Tribu (miércoles 13 de mayo, 18.00); el cocncierto de Mari Pepa de Chamberí (miércoles 13 de mayo, 19.00); el espactáculo-animación de Zumo Dance (13 de mayo, 19.00); el cocierto de Amor Líquido (13 de mayo, 20.00); el cocnierto de Carlanga (13 de mayo, 21.30); la obra de teatro infantil La isla de los dinosaurios (jueves 14 de mayo, 18.00); la exhibición de la sección canina de la Policía Municipal (14 de mayo, 18.30); el espactáculo de danza Bailando canciones (14 de mayo, 19.00); el cocncierto de la banda de rock Vicente Calderón (14 de mayo, 20.30); concierto de Rubén del Pozo y Los chicos de la curva (14 de mayo, 22.00); la sesión DJ de Fernanda Arau (14 de mayo, 23.59); la degustación del tradicional cocido madrileño (viernes 15 de mayo, de 14.30 a 16.30); el pasacalle de La Pradera, con gigantes y cabezudos (15 de mayo, 10.15); la actividad infantil Mi fiesta castiza (15 de mayo, 12.00); recorrido de la charanga con la asociación El mazo (15 de mayo, 14.00); sesión del DJ Pablo Pueblo (15 de mayo, 20.30); el cocncierto de Las ketchup (15 de mayo, 21.30); concierto de Los Chunguitos (15 de mayo, 22.30); la sesión DJ de Tiraya & PatataOnStereo (15 de mayo, 23.59); la actividad infantil Las aventuras del circo de los sueños (sábado 16 de mayo, 12.00); la actividad infantil Los valores de la vida (16 de mayo, 17.00); espectáculo de El circo de la nada (16 de mayo, 18.00); el espectáculo de Olga María Ramos (16 de mayo, 19.00); el concierto de Amore (16 de mayo, 20.30); el concierto de Fangoria (16 de mayo, 22.00); sesión DJ de Cascales (16 de mayo, 23.59); espectáculo de los Zumikids en la granja (domingo 17 de mayo, 12.00); el encuentro de Justas poéticas (17 de mayo, 13.15); la exhibición de baile en línea CMM Roger Flor (17 de mayo, 18.00); concierto de La paloma (17 de mayo, 20.00); y el concierto de Xavibo (17 de mayo, 21.30).
- Plaza Mayor: acogerá el aniversario de Los 40 (jueves 14 de mayo, 19.00); el concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid junto a la cantante malagueña Nuria Fergó (viernes 15 de mayo, 21.30); la edición 42 del Festival de Danzas Madrileñas (sábado 16 de mayo, de 12.00 a 14.30); el concierto de La Bien Querida (sábado 16 de mayo, 20.00); el concierto de Baiuca (16 de mayo, 21.45); el homenaje a San Isidro de las Casas Regionales (domingo 17 de mayo, 11.30); el concierto de Las Migas (17 de mayo, 20.00); y el concierto de La Juerga Flamenca con el dúo musical Montoya & Carmona (17 de mayo, 21.30).
- Centro Cultural Matadero: será la sede de la exposición El botijo revisitado (del 8 al 17 de mayo, de martes a viernes de 16.00 a 19.00 y sábados y domingos de 11.00 a 21.00); del taller Pinta tu botijo (9 de mayo, 11.00 y 12.30; y 10 de mayo, 11.00 y 12.30); del Teatro de Autómatas (del 14 al 17 de mayo, de 11.00 a 14.00 y de 19.00 a 20.30); las actividades de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños (jueves 14 de mayo, 19.30); la verbena de la Orquesta Nuevo Versalles (14 de mayo, 20.30); la verbena de la orquesta Gran Rockset (viernes 15 de mayo, 20.30); la verbena de la orquesta Invictus (sábado 16 de mayo, 20.30); y la verbena de la orquesta Panther Show (domingo 17 de mayo, 20.30).