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Madrid
Fiestas de San Isidro

Las Fiestas de San Isidro: programa, conciertos y horarios para ‘chulapear’ en Madrid

El pregón de las fiestas más castizas estará a cargo de la periodista Sonsoles Ónega, el próximo jueves 7 de mayo a las 20.00

Varias personas vestidas de chulapos y chulapas, durante la presentación de las Fiestas de San Isidro 2026, en el Museo de Historia de Madrid, el 4 de mayo de 2026.Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
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La celebración más importante y más esperada de Madrid está a la vista. Del 7 al 17 de mayo, tres días más que el año pasado, la capital será el epicentro de las fiestas de San Isidro, en honor al que es patrón de la ciudad desde hace más de cuatro siglos. Los festejos durarán tres días más que el año anterior, comenzando por este jueves, cuando a las 20.00 Sonsoles Ónega, periodista y ganadora del premio Planeta 2023, dará el pregón desde el balcón de la Casa de la Villa. Lo que sigue son 10 días de verbenas, chotis y chulapos para homenajear las tradiciones más castizas.

Aunque las fiestas comienzan oficialmente el 7 de mayo, desde este lunes se ha comenzado a calentar los motores. Los que quieran aprender, o recordar, cómo se baila el tradicional chotis, podrán participar este 4 y 5 de mayo a las 19.30 en un taller en el Centro Cultural Daoiz y Velarde, en el distrito Retiro, en el que se enseñará desde cero los pasos de esta danza. Las entradas podrán adquirirse en el lugar una hora antes de cada cita y serán totalmente gratuitas, hasta llenar el aforo.

Según el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, San Isidro “resume y compendia perfectamente cuáles son las virtudes de esta ciudad”, es decir, una capital “llena de personas y de familias que todos los días luchan por sacar sus vidas adelante”. También ha asegurado que “todos los madrileños, sean cuales sean sus gustos, se van a poder ver representados” en la programación que ha preparado el Área de Cultura, Turismo y Deporte municipal para chulapear al más puro estilo madrileño. En la cita, como cada año, no faltará prácticamente nada: desde grandes conciertos, bailes populares, desfiles de gigantes y cabezudos, hasta concursos, exposiciones, moda y gastronomía.

Las Fiestas de San Isidro no se celebrarán en un solo lugar, sino que la ciudad tendrá, al menos, cinco epicentros: la Plaza Mayor, los jardines de Las Vistillas, el centro cultural Matadero y la pradera de San Isidro.

  • Plaza de la Villa: será la sede del desfile de Gigantes y Cabezudos (7 de mayo, 18.30) y del pregón de Sonsoles Ónega (7 de mayo, 20.00).

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