Sonsoles Ónega será la pregonera de la fiesta de San Isidro de Madrid

El Ayuntamiento de la capital ha anunciado que la periodista y ganadora del premio Planeta dará el pistoletazo de salida a las festividades el viernes 8 de mayo a las 20.00 en la Casa de la Villa

La ganadora del premio Planeta en 2023, Sonsóles Ónega, será la pregonera de la fiesta de San Isidro, según ha anunciado este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa semanal posterior a la Junta de Gobierno. La periodista y escritora dará el pistoletazo de salida a las festividades el viernes 8 de mayo a las 20.00 en el balcón de la Casa de la Villa.

“Es una de las voces más reconocidas del periodismo en España”, la ha descrito Sanz, “y va a ser una extraordinaria pregonera de nuestras fiestas”. Por el momento, el Ayuntamiento no ha adelantado más información sobre los festejos por el patrono de la ciudad, que se celebra el 15 de mayo.

Ónega, de 48 años, conduce desde 2022 el programa de tarde Y ahora Sonsoles, en Antena 3, trabajo que compagina con la escritura. Publicó su primera novela, Calle Habana, esquina Obispo, en 2005, y 18 años después su nombre copó todas las portadas con Las hijas de la criada, obra con la que ganó la 72ª edición del Premio Planeta de Novela —dotado con un millón de euros—. El libro fue el más vendido de la categoría de ficción en España al cierre de ese año, superó las 20 ediciones y se adaptó a la pantalla en una serie estrenada a finales de 2025. El éxito comercial, habitual en los libros ganadores de este cada vez más polémico premio, vino acompañado de valoraciones negativas por parte de los críticos del sector. En Babelia, Jordi García describió la obra como “fallido folletín”: “La sensación de ridículo es sofocante. Por la trama, por el estilo, por la mojigatería, por la ranciedad, por la simpleza”.