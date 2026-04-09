Ayuso vuelve a la Asamblea de Madrid después de vivir con fervor la Semana Santa

Isabel Díaz Ayuso se declaró atea en 2019, pero ha llovido mucho desde aquello. Ahora regresa a la Asamblea de Madrid después de haber vivido con mucha pasión y fervor la Semana Santa en Málaga y Sevilla. Como dijo hace poco en una entrevista, ha recuperado la fe, la misma que le tiene a sus convicciones políticas, de las que no se mueve ni un centímetro desde hace tiempo. Si alguien es de piedra en la derecha, esa es Ayuso. Este jueves se enfrentará de nuevo a la oposición de izquierdas, PSOE y Más Madrid, y más allá, en su misma acera, con Vox.

Vox ha empezado atacando por el flanco de la sanidad, vinculando las largas listas de espera de la Comunidad de Madrid que superan el millón de pacientes con la inmigración y la regularización masiva que ha anunaciado el Gobierno central. La primera pregunta para la presidenta ha sido la de Isabel Pérez Moñino, portavoz de la ultraderecha. ¿Qué está haciendo su gobierno por la sanidad pública?, le ha cuestionado. Ayuso se ha parado para responder escuetamente que Madrid “es un lugar de acogida” y que eso “no tiene nada que ver” con las crítica que, en efecto, hace su Gobienro todos los días a las políticas “migratorias masivas” de Pedro Sánchez. “Ni un segundo ha dedicado usted a responderme sobre la sanidad”, le ha espetado Moñino. “¿Es que acaso no quiere que los españoles conozcan las cifras?”, ha continuado, “la realidad es que no podemos ser el hospital del mundo”.

A la presidenta no le ha sentado bien que Vox use sus propias palabras para criticarla. “Señoría, que lo del hospital del mundo es mío, no vale copiar al Gobierno”, le ha espetado Ayuso a Pérez Moñino. “No vamos a dejar morir a ningun ser humano en las puertas de un hospital o un centro de salud, nadie va a morir en las puertas de un hospital por su situación regular o irregular. Eso es inhumano. Cosa diferente es la gestión del Gobierno de Sánchez que lo único que busca es fundir, desguazar los servicios públicos”, ha continuado. La presidenta ha dicho que está en contra del abuso del sistema sanitario, del desorden y la ilegalidad y de regularizar sin control y “encima a personas con antecedentes penales”; también en contra del turismo médico y, claro, de que Sánchez quiera “reventar” los servicios públicos madrileños.

“Somos la región de España con menos listas de espera”, ha terminado diciendo, sin hacer alusión a los números de las listas de espera. Y en un giro de guion, ha hablado de otras “ilegalidades”, que no comete su Ejecutivo, sino el estatal: “Desde luego lo que tenemos es que reclamar orden y ley a este Gobierno y no permitir ni los asentamientos ilegales, los campamentos ilegales, también el reparto ilegal de menores, y todo lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez”.

Escenario habitual de una prolongación de la política española, los partidos discutirán los casos que se juzgan esta semana en la Audiencia Nacional y que afectan tanto a PP y PSOE. La supuesta red de espionaje que montó hace 13 años el ministro de Interior de Mariano Rajoy y la vista oral sobre el caso mascarillas, que afecta a antiguos estrechos colaboradores del presidente Pedro Sánchez, a buen seguro centrarán parte de la discusión.

El PSOE insistirá en la relación porosa entre la presidenta de Madrid y el grupo sanitario Quirón. Este periódico reveló hace dos semanas que Ayuso tuvo una cena en León en enero de 2022 con un alto cargo de Quirón, meses antes de que se liberase un dinero en favor del grupo privado que más hospitales públicos opera en Madrid. Alberto González Amador, la pareja de la presidenta, ha hecho negocios también con Quirón y está siendo investigado por su relación con este alto cargo, Fernando Camino.