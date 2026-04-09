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Madrid
SEGURIDAD

Un partido de alto riesgo: cerca de 370 efectivos garantizarán la seguridad del Rayo Vallecano - AEK Atenas

Se prevé la asistencia de cerca de unos 745 aficionados griegos con entrada para un partido que presentará un aforo máximo de 15.000 personas

Alvaro García, en el entrenamiento de este miércoles.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
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La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de que el partido de UEFA Conference League de este jueves entre el Rayo Vallecano y el griego AEK de Atenas contará con un dispositivo de seguridad integrado por cerca de 370 efectivos.

El partido ha sido catalogado como de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, por lo que ambos clubes deberán adoptar medidas de seguridad adicionales. Entre estas medidas se encuentra la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos, según informa la Delegación en un comunicado.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en la vigilancia de las hinchadas, “en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo”, y la protección de los asistentes. En lo que respecta al despliegue de efectivos, el dispositivo contara con agentes de la Unidad de Intervención Policial, Información, Brigada Móvil, Unidad de Subsuelo, Caballería y Guías Caninos de la Policía Nacional. Además, también participarán agentes de la Policía Municipal de Madrid, componentes de Samur-Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio Rayo Vallecano.

Se prevé la asistencia de cerca de unos 745 aficionados griegos con entrada para un partido que presentará un aforo máximo de 15.000 personas en el Estadio Municipal de Vallecas. Para agilizar el trabajo de los agentes de seguridad se recomienda a los asistentes acudir con antelación para pasar los controles.

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