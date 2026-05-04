La Comunidad de Madrid reabre la puerta a la mina de Tolsa aún a costa de acabar con las lagunas de Ambroz

El futuro de las lagunas de Ambroz se ha convertido en una partida estratégica en la que cada actor juega su mejor baza. A los planes del Ayuntamiento de Madrid de levantar un barrio con más de 18.000 viviendas y a la propuesta ecologista de crear la Casa de Campo del Este, ahora se suma otro contrincante: la Comunidad de Madrid. El Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado esta semana que está ultimando los trámites para prorrogar la concesión minera de Tolsadeco, que explotó entre 1977 y 2007 la empresa Tolsa, sin actividad desde hace dos décadas. El Ejecutivo autonómico ha vinculado la operación con la creación de empleo y con la extracción de sepiolita de máxima pureza, un material crítico que permite desarrollar aplicaciones vinculadas a la autonomía industrial europea. Unos argumentos que no convencen al Grupo para la Conservación de las Lagunas de Ambroz, que ya ha anunciado que presentará alegaciones a la propuesta de aprobación. El Ayuntamiento, por su parte, evita pronunciarse sobre si el proyecto de la Comunidad de Madrid puede afectar o no a la Nueva Centralidad del Este.

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A finales de la década de los setenta, la empresa minera Tolsa, con sede en Toledo, inició la explotación del enclave que hoy ocupan las lagunas de Ambroz tras suscribir un contrato que le otorgaba derechos durante tres décadas para extraer sepiolita. Cumplido el plazo en 2007, la compañía cesó su actividad y abandonó el terreno conforme a lo pactado. Con el paso del tiempo, las cavidades abiertas por la extracción comenzaron a transformarse: su proximidad al nivel freático favoreció filtraciones constantes que, meses después, acabaron por inundarlas por completo. Así fue como un yacimiento minero se convirtió en un ecosistema que acoge actualmente 1.080 especies de invertebrados; 156 de aves; 13 de mamíferos; 449 de plantas; 11 de reptiles y anfibios; y 55 de hongos, según el estudio Las Lagunas de Ambroz y su entorno, realizado entre 2020 y 2022 por más de una decena de asociaciones ecologistas.

Mientras ese proceso de renaturalización avanzaba sobre el terreno, en paralelo se libraba otra batalla más discreta en los despachos. La empresa trató de reactivar la concesión minera, un trámite que se enquistó durante años y que no llegó a prosperar. Ahora, sin embargo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que se encuentra a un paso de culminar la prórroga de la explotación. “De esta forma, se garantizaría la continuidad de la extracción de sepiolita en el sureste de la capital y reforzaría la posición de Madrid con un mineral industrial del que España es el único productor en la Unión Europea”, se puede leer en el comunicado de la administración regional, que ya ha notificado a las partes interesadas la propuesta de resolución, sobre la que podrán presentar alegaciones durante los próximos días.

La sepiolita es una arcilla fibrosa conocida tradicionalmente por su uso en productos absorbentes, como las arenas higiénicas para mascotas. Sin embargo, su relevancia industrial es mucho mayor en su variedad de alta pureza, especialmente la vinculada a yacimientos como el de Tolsadeco. En este ámbito, el mineral se utiliza en la fabricación de aditivos retardantes de llama para sectores como el cableado, la automoción o la construcción, con la ventaja de poder sustituir al óxido de antimonio, una materia prima crítica que Europa importa mayoritariamente de China. Además, la sepiolita extraída en San Blas forma parte del proyecto MADBAT, impulsado por la Comunidad de Madrid para desarrollar electrodos avanzados destinados a baterías de vehículos eléctricos, en línea con la estrategia europea de reducir dependencias externas en tecnologías clave.

La concesión Tolsadeco choca con la protección que defienden entidades como el Grupo para la Conservación de las Lagunas Ambroz. Miguel Ángel García, uno de los coordinadores de la organización, afirma que se ha llevado “una sorpresa muy desagradable” porque la Comunidad de Madrid, afirma, sigue sin contar con el grupo de trabajo para diseñar el futuro del enclave natural. “No se ha tenido en cuenta todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la voluntad que hemos demostrado para colaborar con la administración y diseñar un futuro lo más razonable posible”, se queja, al mismo tiempo que critica que la actividad minera va a “expulsar” a colonias de aves como el avión zapador de su mayor asentamiento en el Ayuntamiento de Madrid.

Para este colectivo, que reúne más de una decena de asociaciones sociales y ecologistas, la reapertura de la mina no solo se traduciría en una pérdida de biodiversidad, sino también en un problema para los vecinos de San Blas y Vicálvaro: “La proximidad de la explotación a instalaciones deportivas y zonas residenciales como San Blas-Canillejas, en la dirección de los vientos dominantes, hace prever la dispersión de polvo más allá de su entorno inmediato”, denuncia el activista. A su juicio, los planes de restauración minera “deberían tener fecha de caducidad” en espacios naturales como este: “No puede ser que una prórroga minera, independientemente de que se ejecute o no, se mantenga durante 20 años sin ejecutarse y que siga vigente”.

Los ecologistas no son los únicos que defienden la protección de las lagunas de Ambroz, también Más Madrid. “Estamos del lado de las entidades vecinales, ecologistas e investigadores universitarios que reclaman la protección de las lagunas, su entorno, toda la flora y fauna que alberga”, dice la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y añade: “Estamos hablando de un entorno natural con un perímetro de 14 kilómetros y una superficie de 678 hectáreas, y el Partido Popular lo tiene en el punto de mira: primero, con ese proyecto de construcción de 18.000 viviendas impulsado por Almeida, y luego con la posible prórroga de la actividad minera gracias a la ley ómnibus de la Comunidad de Madrid. Frente a ello, defendemos recuperar todo ese espacio para el conjunto de la ciudadanía como la gran Casa de Campo del Este”.

Respecto a la legalidad de la prórroga, un portavoz de la Consejería de Economía y Hacienda defiende que el yacimiento cuenta “con todos los avales medioambientales”, mientras que los defensores de las lagunas argumentan que hay deficiencias importantes porque la solicitud de la ampliación de la concesión se firmó en 2007 y que, por tanto, no tuvo en cuenta los estudios sobre biodiversidad que se realizaron entre 2020 y 2022.

La resolución de la Comunidad de Madrid contempla que, una vez finalice el periodo de explotación en 2037, la restauración incluirá la creación de nuevas lagunas permanentes. Unas lagunas en las que la agrupación ecologista teme que no se recupere la biodiversidad: “Recuperar todo eso con medios exclusivamente humanos parece imposible o muy difícil de conseguir, sobre todo sin invertir un montón de dinero. La naturaleza nos lo ha dado de forma gratuita y altruista”, expresa García.