El Ayuntamiento de Madrid instalará 20 nuevas estaciones de Bicimad en seis distritos de la periferia

Tras la expansión, en la que se van a invertir 1,4 millones de euros, la red contará con más de 8.000 bicicletas disponibles y 653 puntos para dejarlas. En 2025, se hicieron casi 14 millones de viajes por la ciudad con este servicio

El nuevo Bicimad ha cumplido tres años. Echó a rodar con una imagen renovada y promesas de crecimiento en 2023 y fue una de las grandes apuestas del equipo de José Luis Martínez-Almeida, que ha ido anunciando ampliaciones desde entonces. La última la ha presentado el alcalde este lunes en El Cañaveral, el barrio de nueva construcción al este de Madrid al que llegaron los primeros vecinos hace casi 10 años. El lugar para instalar una de las 20 nuevas estaciones de bicicletas eléctricas que proyecta el Ayuntamiento para 2026 no es casual, ya que todas se colocarán en seis distritos periféricos de la capital: Barajas, Hortaleza, Moncloa-Aravaca, Puente de Vallecas, Vicálvaro, donde se ubica El Cañaveral, y Villaverde. Con la expansión, en la que se van a invertir 1,4 millones de euros y se espera que esté lista para mayo, la red contará con más de 8.000 bicicletas disponibles y 653 puntos para aparcarlas.

En 2025, ha apuntado Almeida, se hicieron casi 14 millones de viajes por la ciudad con este servicio. “Es una historia de éxito de este equipo de gobierno. Cuando entramos había tres millones de usuarios y ahora hay 13,7 millones″, ha detallado junto al delegado del área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. En los primeros tres meses de este año, ha añadido, hay un 20% más de viajeros que en las mismas fechas en 2025.

El objetivo de esta última ampliación ―la quinta en 12 años, señala en Ayuntamiento― es que la red llegue poco a poco a los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. “Los criterios que se han aplicado [para escoger dónde colocar una estación] es ver dónde hay más demanda, llegar a nuevos desarrollos, donde entendemos que es necesario, y todo en colaboración y comunicación con los vecinos y con las juntas municipales de distrito”, ha expuesto el alcalde.

La ampliación se va a llevar a cabo con una inversión total de 1,4 millones de euros y ha recibido financiación de un millón procedente de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos NextGenerationEU. Las nuevas estaciones se repartirán por los seis distritos así: ocho en Moncloa-Aravaca, el que más incorpora, cinco en Hortaleza, tres en Villaverde, dos en Vicálvaro, una en Puente de Vallecas y una en Barajas.

La última ampliación se hizo en octubre de 2024 y fue muy similar a la anunciada este lunes, con 19 estaciones en distritos de las afueras. La flota con la que Bicimad empezó a operar en la ciudad contaba con 123 puntos para aparcar y 1.560 bicicletas. La red fue creciendo hasta 2023, cuando el servicio se renovó por completo con 48,8 millones de euros y alcanzó por primera vez los 21 distritos de la capital, aunque con polémica porque esa expansión se proyectó sin un aumento del personal. A finales de 2022, justo antes de anunciarse el nuevo Bicimad, el número de usuarios del servicio municipal se había reducido en más de 8.000. Con las nuevas estaciones y una vez alcanzó realmente barrios que hasta entonces no contaban con estación, la caída de usuarios frenó.

Bicimad en Pozuelo de Alarcón

En enero de 2025, Almeida anunció la ampliación del servicio de bicicletas eléctricas hasta Pozuelo de Alarcón, a unos 14 kilómetros del centro de la capital. Esta expansión, que todavía no se ha llevado a cabo y está en fase de diseño, se articulará a través de un acuerdo entre ambos ayuntamientos. El alcalde de Madrid ha comentado este lunes que su objetivo es continuar con las negociaciones y espera poder abrir nuevas estaciones “hacia verano”. También ha reiterado, como ya hizo hace un año, que están abiertos al mismo tipo de colaboraciones con otros consistorios interesados en formar parte de la red.