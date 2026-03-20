Los vecinos de Montecarmelo contra el cantón piden la dimisión de Almeida y Carabante: “Nos tratan como adversarios políticos”

Miembros de la Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma No Al Cantón han dicho sentirse “indignados” por las “descalificaciones, ofensas e insultos” en los comentarios del alcalde este jueves sobre su lucha

Montecarmelo responde a las descalificaciones del Ayuntamiento de Madrid tajantemente. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha pasado este jueves a una posición de ataque contra los vecinos que protestan contra el cantón de basuras que se va a construir en ese barrio y estos han contraatacado pidiendo su dimisión, y la del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, y del concejal del PP en el distrito Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo. Los integrantes de la Asociación Vecinal Montecarmelo y de la Plataforma No Al Cantón se han sentido “indignados” por las “descalificaciones, ofensas e insultos” que hubo en los comentarios del alcalde este jueves sobre que eran ellos quienes tenían que pedir “disculpas” por decir que la Administración les viene mintiendo desde hace casi tres años con el proyecto del cantón. Y aclaran que nunca han sugerido que el cantón fuera como un “Chernóbil” por su toxicidad, como dijo este jueves el alcalde.

“Nos sorprende mucho, muchísimo, que el ayuntamiento nos trate como si fuéramos adversarios políticos”, ha asegurado Miguel Ángel Carretero, padre de un estudiante del Colegio Alemán (el más cercano al cantón) y uno de los vecinos que este viernes han ofrecido una rueda de prensa para argumentar todas las veces que consideran que el ayuntamiento les ha engañado. “Toda su argumentación se basa en la descalificación”, asegura Carretero, en referencia al que es el gran cuestionamiento que los vecinos le hacen al Ayuntamiento, la falta de documentación que valide sus promesas.

El Ayuntamiento de Madrid viene prometiéndoles desde hace mucho tiempo que en la parcela de más de 10.000 metros cuadrados donde se ha proyectado el cantón de Montecarmelo solo habrá vestuarios y, en ningún caso, una instalación de carácter industrial. “Si fuera industrial, iría en un polígono industrial”, les dijo Carabante en una reunión. Sin embargo, una denuncia interpuesta por el Colegio Alemán en contra del cantón terminó con una sentencia del juez que confirmó que el proyecto era industrial y que lo declaraba nulo porque no cuenta con el estudio ambiental que requiere este tipo de obras. El ayuntamiento ha recurrido esa sentencia, y se ha aprovechado de que aún no se resuelve el procedimiento para poner maquinaria pesada a trabajar en el terreno.

Charo del Campo, Vicente Sánchez y Miguel Ángel Carretero, vecinos de MOntecarmelo, en la rueda de prensa de este viernes. Nahia Peciña (EFE)

Una de las últimas contradicciones, según los vecinos, es que hace tan solo unos días el concejal Páramo les anuncio en un pleno del distrito que el consistorio había “renunciado” a la instalación del SELUR en la ubicación actual de Montecarmelo. “Llevaban dos años diciendo que no había nada industrial, y ahora dicen que renuncian a todo lo industrial. En fin, tienen credibilidad cero”, señala Vicente Sánchez, de la Plataforma No Al Cantón. Los vecinos han retado al Ayuntamiento de Madrid a que se reúna con ellos y que les presente toda la documentación que valide que en ese terreno solo habrá vestuarios y, según Páramo, un parque verde ―para el que aparentemente tendrán que replantarse árboles, luego de haber talado los que ya existían en la parcela―. “Mientras tanto se llama fe. Lo intangible no existe y para Montecarmelo todo es humo”, ha añadido Carretero.

Almeida aseguró este jueves que los vecinos “no tienen valor para oponerse a que sean vestuarios y por eso siguen alimentando este tema”. “Que digan abiertamente si quieren vestuarios o no para los trabajadores”, reclamó. Los vecinos hoy han respondido que no tienen nada en contra de los trabajadores municipales y que les parece “deleznable” que el ayuntamiento “los utilice” para enfrentarlos.

Los vecinos están seguros de que el alcalde quiere desviar la atención, a la vez que les asegura que se retractarán de sus palabras una vez esté construido el cantón. El plazo de las obras es de once meses, y fue en febrero que el ayuntamiento se puso a trabajar en el terreno, por lo que en teoría los supuestos vestuarios deberían estar terminados en enero. Sin embargo, los residentes creen que la estrategia de Almeida es ir retrasando las obras para que culminen una vez hayan pasado las elecciones de mayo de 2027.

Según una encuesta encargada por los propios vecinos de Montecarmelo sobre la intención de voto de sus habitantes en las municipales, el PP saldría muy castigado en el barrio y pasaría de tener el 61% de apoyo que obtuvo en las últimas elecciones a solo el 24%. Vox, por otra parte, se dispararía del 12% al 28%. Lo que Almeida teme es que los vecinos como Carretero hablen de que votaban, en pasado, al PP. “Que quede constancia, era votante del Partido Popular y evidentemente esto es una decepción”, ha confesado el vecino. “Descalificar no es el camino, insultar no es el camino, nuestro camino es el trabajo”, ha concluido.

Montecarmelo no planea retirarse de su lucha. “No vamos a parar. Judicialmente utilizaremos todos los recursos que tenemos. Vamos a seguir saliendo a la calle. Si dice Carabante que somos cuatro gatos, vamos a seguir demostrándole que somos miles. Vamos a ir a la Asamblea de Madrid", han enumerado los vecinos. Pero lo reconocen: “Estamos hartos de tener que dedicar nuestra vida a unos políticos que deberían defender nuestra vida”.