Madrid
Sucesos

Detenida una mujer por apuñalar a su vecina de 56 años en Madrid

La agresión ha ocurrido en medio de una discusión entre las dos mujeres en un bloque de viviendas de Puente de Vallecas. Dos personas más han sido detenidas por allanamiento de morada

Un furgón del Summa 112 y otro de la Policía Nacional en la calle donde se ha producido el apuñalamiento.112 Comunidad de Madrid
Agencias
Madrid -
Una mujer de 56 años se encuentra en estado grave tras ser apuñalada este jueves en la noche en su domicilio por una mujer que era su vecina, de la que no se conoce la edad, que ha sido detenida como presunta responsable de los hechos. Otras dos personas también han sido arrestadas por intentar entrar en la vivienda de la víctima, que reside en el distrito Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.15 de este jueves y, poco después, el Summa 112 recibió el aviso de que una mujer había sido apuñalada en su residencia en la calle de Lele del Pozo. Los servicios de Emergencias se encontraron con que la agredida presentaba una herida en el hemitórax izquierdo, provocada por la agresión con un cuchillo de grandes dimensiones. La víctima fue estabilizada y trasladada al hospital Gregorio Marañón en estado grave.

Según han informado fuentes policiales a la agencia de noticias EFE, todo comenzó como una discusión entre dos vecinas, hasta que una de ellas atacó a la otra con el arma blanca. La Policía detuvo a la agresora junto a otras dos personas, una mujer y un hombre, por allanamiento de morada, ya que estos últimos intentaron entrar a la vivienda de la víctima aprovechándose del jaleo.

