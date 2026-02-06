Más Madrid pide la comparecencia en la Asamblea del jefe de Gabinete de Ayuso por la filtración de datos de la concejala de Móstoles

El partido de izquierdas también ha solicitado la presencia de la directora de Madrid Digital por el borrado de los correos de la edil con la Comunidad de Madrid

Más Madrid ha solicitado la comparecencia en la Asamblea de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete y persona de máxima confianza de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la filtración del nombre de la concejala popular de Móstoles que denunció al alcalde de esa localidad, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral. Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, ha registrado no solo una petición de comparecencia de Rodríguez, sino también de Elena Liria, consejera delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por el borrado de los correos que sostuvo la edil con el gabinete de la presidenta.

“Queremos saber dónde ha estado la brecha de seguridad y por qué”, explica Delgado. Este diario, cuando reveló el caso en exclusiva, atendiendo a la petición de la edil afectada no dio a conocer detalles sobre su identidad. Sin embargo, este jueves, la Comunidad de Madrid emitió un comunicado que difundió entre los diferentes medios de prensa en el que se revelaban datos confidenciales de la mujer, tanto su nombre y apellidos como información confidencial de sus comunicaciones. En el documento, reproducen nueve emails que envió la concejala al gabinete de la presidenta Ayuso pidiendo que el partido actuara y las repuestas que dio la Comunidad de Madrid a algunos de ellos.

En el primer correo que envió la concejala de Móstoles al gabinete iba dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a quien solicitó una reunión para pedirle amparo frente a la situación laboral que estaba sufriendo y ya ahí le solicitaba “discreción”. Al otro día, recibió el correo de contestación en el que le informaban que Isabel Díaz Ayuso no podría reunirse con ella “por cuestiones de agenda”. La concejala siguió insistiendo en que debía verla personalmente, pero fueron finalmente Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y Ana Millán, vicesecretaria de Organización, quienes atendieron a la afectada.

“No culpamos directamente a Ayuso por la filtración porque entendemos que ella tiene un gabinete de prensa que es el que emite esas comunicaciones”, añade Delgado, en referencia a la filtración de los datos confidenciales de la edil por parte de la Comunidad de Madrid. En el comunicado difundido a la prensa, si bien la mayoría de datos comprometedores de la concejala han sido ocultados, otros no han pasado los filtros de seguridad que debería tener el gabinete de prensa para proteger la confidencialidad.

La otra comparecencia que ha solicitado Más Madrid, la de la directora de la agencia conocida como Madrid Digital y que es la encargada de las cuestiones técnicas informáticas y de comunicaciones en la región, pretende que esclarezca cómo y por qué desaparecieron los correos que envió y recibió la concejala acosada en Móstoles a la Comunidad de Madrid.

El borrado ocurrió después de que la edil, que en ese momento ya se había reunido con Serrano y Millán para contarles cómo Bautista intentó mantener con ella una relación más allá de lo profesional en varias ocasiones y cómo comenzó a ser humillada y apartada de sus funciones tras su negativa, entregara su acta de concejala y se diera de baja como militante del Partido Popular. Poco después, la edil denunció ante un juzgado el supuesto hackeo que había sufrido en su correo electrónico corporativo, por el que desaparecieron las comunicaciones. El comité de garantías que analizaba el caso del acoso, suspendió la investigación por haberse abierto un proceso judicial y aunque la afectada aseguró que el asunto de los correos era algo totalmente diferente, nunca más tuvo noticias del proceso.

Más Madrid ha solicitado, además, la presencia en la Cámara de otros altos cargos del Gobierno de Ayuso. La diputada Mariana Arce ha registrado peticiones para que Bautista, Serrano, Millán y la consejera de Familia, Ana Dávila, expliquen en ese escenario “si las instituciones protegen a quien denuncian o al poder”. “El acoso de Móstoles no es un caso aislado”, ha escrito la diputada en sus redes sociales.

Que Más Madrid haya solicitado la presencia de estos cargos no significa que necesariamente se les vaya a ver en la Asamblea. “Desgraciadamente, en la Asamblea de Madrid es extremadamente frecuente que impidan las comparecencias incómodas y que se tomen cualquier excusa”, dice Delgado. La petición ahora tendrá que pasar por la mesa para recibir el aprobado y, si así fuera, en unos 20 días deberían presentarse los citados. “He hecho como seis formulaciones distintas para intentar sortear esos vetos que por desgracia estamos acostumbrados a padecer”, explica el portavoz adjunto.

La respuesta del PP madrileño frente a este caso ha sido la de negar todos los indicios de acoso, aunque en una de las reuniones con la concejala, Millán llegó a decirle a ella que este era un caso de acoso “de manual”, a pesar de lo cual le sugirió que no denunciara y que mantuviera el asunto en lo privado. Sin embargo, después de que se ha conocido la noticia, el partido se ha alineado para defender la inocencia de Bautista.

Ayuso aseguró en la primera sesión plenaria de la Asamblea de Madrid, este jueves, que era “un caso fabricado contra el PP”, disminuyéndolo así a un mero asunto político. Alfonso Serrano reafirmó que en su opinión no se trataba de un caso de acoso “ni sexual ni laboral” y que no era más que un intento de dañar la imagen del alcalde. Bautista, a su vez, en una comparecencia ante los medios la tarde del jueves, incluso llegó a decir que se trataba de una venganza política por parte de la concejala, quien, aseguró, quería ascender en la escala de mandos del Ayuntamiento, y al no lograrlo, fabricó este caso. En todo caso, el PP archivó el expediente por acoso de la exedil de Móstoles sin citar a la víctima y a los testigos que ella proponía.