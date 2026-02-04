El asesino de tres personas en Madrid en 2016 reaparece en una entrevista en EE UU que indigna a las víctimas

Dahud Hanid Ortiz y su amigo Adytia Dolontelide tomando una cerveza en Würzburg, Alemania, la noche después del triple asesinato en Madrid, en una foto que envió a su mujer para aparentar normalidad.

El conocido como triple asesino de Usera ha reaparecido como un hombre libre en Estados Unidos en el adelanto de una entrevista a la televisión estadounidense Telemundo. Dahud Hanid Ortiz mató a tres personas en Madrid en 2016 y se fugó a Venezuela, país donde cumplía una pena de 30 años hasta que fue liberado en julio como parte de un canje de presos con EE UU que indignó a las víctimas y desconcertó a las autoridades en España. La entrevista es el último episodio de una historia rocambolesca. Telemundo, que emitirá el programa este jueves, se pregunta en la promoción si Hanid Ortiz es “víctima o asesino”, lo que ha herido a familiares de los tres asesinados.

Hanid Ortiz dice que fue torturado durante el tiempo que pasó en la cárcel en Venezuela en el breve adelanto de la entrevista que ha sido subido al canal de Instagram de Telemundo 51, la filial en Miami de esa cadena de ámbito nacional. “Me dijeron, ‘tú no vas a sobrevivir, te vamos a matar gringo’”, dice el entrevistado. A él se lo ve con gesto serio en una zona ajardinada, ataviado con una gorra patriótica estadounidense y gafas de sol estilo aviador.

Las familias de los tres asesinados se han enterado de la entrevista este mismo miércoles. Han reaccionado con dolor e indignación al ver el enfoque de la emisión. Juan Carlos, padre de Elisa Consuegra, le dice a EL PAÍS que esta noticia es un nuevo golpe. “Me veo indefenso, desprotegido”, responde. Yaimara, la hija de Maritza Osorio, contesta que ha sentido rabia. “Hoy es mi cumpleaños y este ha sido mi regalo”. Liliana, la mujer de Pepe Castillo, se ha enterado tras ser contactada por este periódico: “Justamente tengo psicólogo el lunes. Todo esto está haciendo imposible que sane mi herida”.

Fuentes de Telemundo informan de que en el programa también aparecerá el abogado Víctor Salas, superviviente del crimen, cuestionando que Hanid Ortiz esté ahora tratando de hacerse pasar por víctima. La entrevista será emitida este jueves a las 18.00 hora de Miami, 00.00 del viernes en la España peninsular.

Desde que el asesino fue liberado hace seis meses las víctimas han sentido impotencia debido a la inacción de las autoridades. El Gobierno español guardó silencio cuando se conoció la liberación para no dañar las tensas relaciones con la Casa Blanca de Trump, pero fuentes de la Fiscalía le dijeron a EL PAÍS que estaban atados debido al principio de cosa juzgada. El Departamento de Estado de EEUU defendió la repatriación diciendo que muchos de los diez beneficiarios habían denunciado torturas. Mientras, el régimen chavista se jactó de que el Gobierno de Donald Trump se había llevado a un asesino.

Imagen publicada por la Embajada de EE UU en Venezuela. Ortiz ha sido señalado por EL PAÍS con un círculo blanco.

La última vez que se había visto a Hanid Ortiz fue el viernes 18 de julio cuando las cámaras de las televisiones locales de San Antonio, en Texas, captaron su imagen al descender del avión que repatrió al grupo con presos políticos. Algunos medios reportaron que se había instalado en Orlando, en Florida.

Hanid Ortiz es un exmarine estadounidense nacido en Venezuela. Cometió su crimen envenenado por los celos tras descubrir que su ex pareja tenía una relación con un abogado radicado en Madrid capital. Condujo 2.000 kilómetros desde Alemania, país donde residía, hasta el despacho del letrado, en el distrito sureño de Usera. Mató a un cliente, a quien confundió con él, y a dos trabajadoras.

Elisa Consuegra (i), Pepe Castillo Vega y Maritza Osorio, víctimas en el crimen de Usera.

Se fugó a Venezuela y no fue capturado hasta octubre de 2018. España solicitó la extradición, pero las autoridades venezolanos se opusieron alegando que ellos debían juzgar a su propio nacional. España cedió la jurisdicción y contribuyó en la instrucción del caso hasta que llegó la condena a 30 años el 9 de enero de 2024. Semanas antes de esa sentencia, Hanid Ortiz estuvo a punto de salir de Venezuela en otro canje de prisioneros con EE UU, durante el Gobierno de Joe Biden, que se detuvo después de que las víctimas en España dieran la alarma.

