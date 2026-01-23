El asesino de los tres hermanos de Morata de Tajuña, condenado a 36 años de prisión

Dilawar Hussain ha sido condenado a 36 años de prisión por el homicidio de Ángeles, Amelia y Pepe Gutiérrez Ayuso, tres hermanos de Morata de Tajuña que perdieron la vida en su domicilio el 17 de diciembre de 2023. La Audiencia Provincial ha condenado Hussain a 12 años de encarcelamiento por cada una de las víctimas ―asesinadas “con extrema violencia”, según se lee en la sentencia―, después de que el jurado popular lo hubiese declarado culpable del crimen por unanimidad, con la atenuante de alteración psíquica.

Esa era la pena que había solicitado la Fiscalía durante el juicio, considerando la atenuante de trastorno paranoide en grado leve, sin que afectara a las capacidades volitivas del condenado; mientras que la defensa había pedido que se le impusiera el mínimo posible de 30 años por los hechos. Su abogado alegó que Hussain sufría un trastorno de personalidad con rasgos paranoides, que habría condicionado su percepción de la realidad y su voluntad, aunque esto último fue desetimado. Finalmente, en la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, solo se ha tenido en cuenta una alteración psíquica.

El conflicto de Hussain, paquistaní de 45 años, con la familia se desató al no lograr que le devolvieran 60.000 euros que les había prestado a las dos hermanas, cifra que incluía una parte de intereses impuestos por él mismo. Las mujeres solicitaron la ayuda de Hussain, quien regentaba un locutorio en el pueblo, y valiéndose de la amistad que habían desarrollado, porque habían caído en una estafa amorosa en la que unos supuestos amantes les pedían grandes sumas de dinero ―más de 250.000 euros enviaron en total a los embaucadores―, aunque ellas nunca reconocieron el engaño. El dueño del locutorio no fue el único vecino de Morata de Tajuña que dio dinero a las hermanas.

Los hechos se desencadenaron en un momento en el que Hussain se encontró con que su madre, que estaba en Pakistán, había caído enferma y que él no podía enviarle dinero por haberlo prestado. Finalmente, la madre murió, y el hijo comenzó a culpar a Ángeles y a Amelia por ello. Primero agredió a las hermanas, por lo que ingresó en prisión durante ocho meses, aunque luego quedó en libertad con una orden de alejamiento. Luego regresó a la vivienda para terminar lo que se había propuesto.

Hussain se encontró en el domicilio no solo con Ángeles y Amelia, sino también con su hermano Pepe ―los hermanos tenían entre 68 y 72 años―, a quienes asesinó pegándoles en la cabeza con una especie de barra de hierro. Dos días después regresó e intentó quemar los cuerpos dentro de la propia vivienda para borrar sus huellas. El crimen no se descubrió hasta un mes después, cuando los vecinos del pueblo comenzaron a echar en falta a los hermanos y se encontraron con los cadáveres a medio calcinar.

El 21 de enero de 2024, Hussain se presentó en la Guardia Civil de Arganda del Rey y confesó que él era el asesino de los hermanos de Morata de Tajuña. “Soy yo el que ha matado a las tres personas, porque estoy loco, esas personas han matado a mi madre, les he golpeado hasta matarles y no recuerdo nada más”, dijo a los oficiales en ese momento.

Esta condena cierra finalmente este caso de triple asesinato, pero no al recorrido penal de Hussein. El hombre se encuentra también acusado por el asesinato a golpes del que era su compañero de celda en la cárcel de Estremera, cometido tan solo un mes después de ingresar en ese centro penitenciario.