El Ayuntamiento de Madrid cierra por riesgos para la seguridad el centro de salud de Vallecas cuyo falso techo se desplomó

El incidente no causó heridos, a pesar de que en ese momento había varias personas en el edificio, porque esa zona ya estaba cerrada por desperfectos

El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado temporalmente el Centro de Salud Comunitaria del distrito Puente de Vallecas dos días después de que una parte del falso techo de la segunda planta se desplomara, estando aún dentro del horario de apertura y con personal dentro, aunque sin causar daños personales. Los técnicos de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento de Madrid han visitado el edificio a primera hora de este miércoles para revisar los desperfectos y han visto la necesidad de suspender la actividad y trasladar los servicios hacia otros centros.

A pesar de que el falso techo se desplomó el pasado lunes a las 20.00 ―el centro abre de lunes a viernes de 8.00 a 21.00―, no ha sido hasta las 14.00 de este miércoles que los trabajadores han recibido un correo en el que se les notifica el cierre, aparentemente temporal, de las instalaciones. La actividad se mantuvo con normalidad desde la caída del techo hasta la llegada del correo, a pesar de los posibles riesgos para la seguridad.

Según explica un portavoz del área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, la caída se produjo por “una filtración de agua derivada de la incorrecta colocación de la tapa del desagüe de la bajante en la azotea, lo que generó humedad suficiente para causar el colapso parcial del techo”, como ha quedado registrado en el informe técnico. Esa misma filtración, añade, ha provocado humedades en diferentes partes del edificio, como también ha podido confirmar este diario.

Más información Casi el 40% de los colegios públicos de Madrid tiene las Inspecciones Técnicas de Edificios con resultado desfavorable

“Se comunica que con el fin de facilitar a los servicios de mantenimiento la comprobación de las humedades y posteriormente las obras de reparación de la caída del falso techo, de forma preventiva, a partir de este momento y hasta nuevo aviso, supeditado a informes técnicos, se procede al cierre del CMSc de Vallecas Puente de forma provisional, suspendiendo la actividad del mismo”, se lee en el correo electrónico enviado por la Administración municipal a los trabajadores del centro la tarde de este miércoles, a cuyo texto ha tenido acceso este diario.

A las 9.00 de este jueves, han recibido otro correo de “continuación” en el que se les informa que “de forma consensuada con los/las profesionales, se ha previsto su reubicación en otros centros, prefiriendo la mayoría realizar su trabajo en el CMSc Villa de Vallecas”. En él, añaden que se está contactando a los usuarios para comunicarles estos detalles y que en las instalaciones, mientras se realiza la inspección y reforma, habrá vigilantes de seguridad que informen a quienes se lleguen hasta el lugar.

El Ayuntamiento ha informado a este diario que también habrá otras ubicaciones como el Centro Joven, el CMS de Centro y, posiblemente, uno en Tetuán, que aún está en valoración. En el caso de los usuarios, además de en el centro de Villa de Vallecas, tendrán encuentros en el Centro Joven “donde se han derivado las atenciones individuales y alguna grupal”. Aseguran que se mantendrán sin cambios las actividades grupales y comunitarias que se realizaban fuera del centro de Puente de Vallecas.

Un hombre pasa por delante del Centro Municipal de Salud Comunitaria Puente de Vallecas, este martes por la mañana.

La nueva ubicación está a casi cinco kilómetros de distancia y media hora en transporte público. Alberto Añino, delegado del sindicato CGT cuya oficina sindical se encuentra en el edificio afectado, señala que algunos usuarios probablemente dejarán de acudir a las actividades por esa razón. “Hay un taller de prevención de caídas en el que participan muchas personas mayores, que no creo que vayan a ir hasta Villa de Vallecas de ahora en adelante”, explica. Además, a Añino y a otros compañeros sindicalistas que ocupaban en tres locales no les han dado una opción para reubicarse y poder continuar con esas tareas.

Este tipo de centros realiza distintos tipos de actividades comunitarias relacionadas con la concienciación y sensibilización sobre distintos temas. Según el consistorio, el programa del centro se mantendrá activo y en la página web de Madrid Salud, responsable de estos espacios, se publicarán las actualizaciones. Hasta el momento, no ha informado de cuánto podrá durar este cierre.

La caída del falso techo ocurrió en la segunda planta del edificio, en un local convertido en una especie de museo que ya estaba cerrado debido a los desperfectos estructurales, por lo que tampoco había personas allí en ese momento. Sin embargo, en una habitación contigua había una veintena de usuarios saliendo de una actividad y algunos sanitarios pasaban consulta en otras zonas.

Los desperfectos en las instalaciones del CMSc Villa de Vallecas vienen desde hace mucho tiempo. En 2018 el centro obtuvo una calificación desfavorable de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) por el mal estado de las fachadas, cubiertas y azoteas, problemas que fueron resueltos, aparentemente. El portavoz de Seguridad del ayuntamiento señala que “desde 2019 se han invertido en este centro de Madrid Salud en Puente de Vallecas más de medio millón de euros para diferentes reformas y mejoras, realizando casi una remodelación integral”.

Según Jediael Álvarez, concejal del PSOE en Puente de Vallecas, su partido pedirá que en el próximo pleno ―que debe celebrarse el primer miércoles de febrero― comparezca el concejal presidente del distrito, Ángel Niño, para que dé explicaciones al respecto del cierre, teniendo en cuenta “que el centro ha estado bastante tiempo cerrado por reforma recientemente”.