La jueza procesa al Real Madrid por el ruido de los conciertos en el estadio Berbanéu

La instrucción que partió con una querella vecinal contra el Real Madrid ha concluido y la jueza deja abierta la posibilidad de que se celebre un juicio en contra del club

El juicio contra el Real Madrid por haber cometido un supuesto delito medioambiental al exceder el nivel de ruido permitido durante los conciertos celebrados en el Bernabéu sigue adelante. El Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha cerrado el periodo de instrucción con un auto emitido el pasado 15 de enero en el que afirma que “hay indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos” contra el medio ambiente. La causa ahora continuará por procedimiento abreviado, el camino que normalmente sigue un asunto penal cuando el presunto delito está castigado con hasta nueve años de prisión. El club dispuso de tres días para presentar recurso ante la Audiencia Provincial, pero no ha aclarado a EL PAÍS si así lo hizo.

Esto no se traduce en que haya condena, ni siquiera ratifica si finalmente habrá juicio. Significa que la magistrada Mónica Aguirre, tras haber analizado los informes técnicos y las mediciones acústicas de los días en los que hubo conciertos ha concluido que hay indicios racionales suficientes para sospechar de que se ha cometido un delito.

El auto marca el final de una etapa más del camino que se inició en 2024 con la querella interpuesta por los vecinos del entorno del estadio Santiago Bernabéu. Se dirige contra la empresa Real Madrid Estadio S.L. y contra su administrador, José Ángel Sánchez Periañez. El procedimiento pasa ahora a la Fiscalía y a la parte denunciante para que puedan presentar escrito de acusación o incluso, aunque poco probable, pedir el sobreseimiento.

En el texto también quedan detallados muchos conciertos celebrados entre el el 25 de abril y el 8 de septiembre de 2024, como el de Taylor Swift, el de Duki, el de Manuel Carrasco, el de Luis Miguel, el de Karol G, el de Romeo Santos y varias fiestas y espectáculos promovidos por distintas empresas. Según el auto con el que concluye la instrucción, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en todos ellos se superaron los límites de ruido fijados por la normativa municipal. El Ayuntamiento incoó varios expedientes sancionadores calificándolos de “muy graves” con multas que oscilan entre los 16.000 y 148.000 euros.

El argumento de los vecinos es que el Real Madrid permitió y comercializó el uso del estadio a sabiendas de que no disponía del aislamiento de ruido necesario y que eso ha supuesto un grave impacto en su salud y ha vulnerado sus derechos. Además, señalan que “solo decidieron suspender los conciertos una vez conocida la admisión a trámite de la querella”, lo que, según los querellantes, evidencia conocimiento y dominio de los hechos por parte de los responsables.

Tras las quejas de los vecinos y el avance de la causa por la vía penal, el Real Madrid primero aplazó en septiembre de 2024 los conciertos programados hasta marzo de 2025 y, una vez cumplido ese plazo y no encontrar solución, los suspendió definitivamente. El club de Florentino Pérez ha defendido en algunos comunicados que no es responsable directo de que durante los conciertos se excediera el límite de decibelios permitido y derivó la responsabilidad en los promotores de cada uno de los actos que se celebraron allí.

El Ayuntamiento de Madrid se ha desmarcado del procedimiento, señalando que el procedimiento judicial solo involucra al Real Madrid. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha reconocido en rueda de prensa esta mañana que “el estadio Santiago Bernabéu es un espacio extraordinariamente relevante para la ciudad, icónico en lo deportivo, pero también en cuanto a otros posibles usos”, pero que “siempre tiene que darse el cumplimiento de la legalidad”.

La oposición municipal ha celebrado la respuesta de la jueza a este proceso. Rita Mestre, portavoz de Más Madrid, ha dicho que este es “un nuevo revés judicial” para el ayuntamiento que dirige José Luis Martínez Almeida y le ha señalado por “nunca estar del lado de los vecinos”. “Hay que recordar que han sido las vecinas y vecinos quienes llevan años peleando y quienes han conseguido esta victoria, porque si hubiera sido por Almeida, hoy el club seguiría organizando conciertos en medio de un barrio residencial, destrozando la vida, las noches y el descanso de quienes viven allí”.

La transformación del estadio del Real Madrid en un espacio de conciertos y espectáculos fue una de las grandes apuestas de su presidente, Florentino Pérez, a la hora de planear la reforma, por la que pagó más de 500 millones de euros. El hecho de que esa idea no haya podido llegar a realizarse ha abierto un debate no solo mediático, sino también político. El caso ha provocado incluso que la Comunidad de Madrid estudie reformar la normativa sobre eventos de gran envergadura, aunque todavía no ha concluido cómo lo hará. De momento, este casi sigue abierto y a falta de conocer cuales serán los próximos pasos que dará el club blanco, es imposible conocer cuál será el alcance de la sentencia.