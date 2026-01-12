Ángel Niño, el concejal “missing” de Vallecas que desoye las protestas vecinales por la suciedad del barrio

Ángel Niño no quería estar aquí. El Concejal Presidente del Distrito de Puente de Vallecas en el Ayuntamiento de Madrid intentó que el pleno extraordinario convocado por el Partido Socialista y Más Madrid —en el que se le iba a recriminar la palpable suciedad de Vallecas— nunca llegara a suceder. Pero sucedió. A Ángel Niño, el hombre que debe defender los intereses de Vallecas en el órgano municipal, le esperaban con ganas a las puertas de la antigua Junta Municipal de Vallecas. Le esperaban medio centenar de vecinos que trajeron consigo el elemento con el que “tristemente se identifica al barrio”: la basura. La forma de evitar esta acción vecinal que pretendía poner al dirigente popular “frente al espejo de lo que es nuestra realidad” fue, en primer lugar, no formalizar la petición de la oposición e interponer después un recurso en la Coordinación Territorial que le fue denegado. Tal vez para seguir demostrando su interés por la suciedad vallecana Ángel Niño pasó la mayor parte del pleno extraordinario mirando su teléfono móvil, como si él mismo lo estuviera siguiendo en streaming. Así funcionan las cosas en Vallecas.

“Yo le llamo el concejal missing. Ni está ni se le espera", afirma Almudena Jiménez, una de las 12 vecinas y vecinos que pudieron acceder al acto. Jiménez, que forma parte de la Asociación Vecinal Palomeras Bajas, sale del edificio menos de media hora después de haber entrado, con un sentir a mitad de camino entre el disgusto y la resignación. “Es un pasotismo insultante. ¿Tú te crees que se ha puesto a decir que la mierda de Vallecas es culpa de Pedro Sánchez? Y además sin despegar la mirada del móvil", comentaba.

Los puntos a tratar de acuerdo a la petición del pleno extraordinario solicitado por Más Madrid y el Partido Socialista eran, por un lado, “detallar el plan de implementación de las brigadas especiales de proximidad en el distrito de Puente de Vallecas”, y, por otro, “establecer coeficientes de corrección en la Tasa de Gestión de Residuos, teniendo en cuenta la renta disponible y el número de miembros por hogar”. Ninguno de ellos fue aprobado finalmente por el Partido Popular al término de la sesión.

Miguel Alcaraz, un hombre de 71 años que vive a pocos metros de la Junta Municipal, en la Plaza Vieja, describe la precariedad y la “deriva” que sufre en su opinión Puente de Vallecas. “Hay una desidia que me sorprende. Tendemos a poner adjetivos, pero hay unos hechos objetivos que son escandalosos. Aquí, por ejemplo, los comerciantes no tienen contenedores propios y utilizan los nuestros, los de los vecinos, que terminan abarrotados durante todo el día”, cuenta. “San Diego y Nueva Numancia se han llenado de fruterías que operan de la mañana a la noche y tiran kilos de comida putrefacta a los contenedores. La policía lo sabe, la Junta de Distrito lo sabe, pero esto es como un agujero negro en el que nadie sabe qué sucede con las denuncias”, añade. “El interés real es que la gente se queme, que se marche del barrio y que dejemos campar a sus anchas a los fondos de inversión”, finaliza.

Junto a los veteranos vecinos y vecinas que se concentraron con bolsas de basuras y portando en sus manos imágenes de la suciedad en Vallecas, estaba Jorge Nacarino, presidente de Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM). Nacarino manifiesta que Vallecas está sufriendo un “abandono sistemático”. “Lo que se le reclama a Ángel Niño es que pelee por los intereses de los vallecanos. Hay una falta de interés por intentar conseguir inversiones reales en el distrito. Estas inversiones sí se están llevando a cabo en otras zonas. La limpieza es lo más visible, pero esto contribuye al deterioro de la seguridad y la convivencia”, asegura. “Desde que él está no ha habido ningún proyecto reseñable, ni se ha luchado para que el SURES —el fondo de inversión ideado para reequilibrar la ciudad y realizar inversiones en los nueve distritos más desfavorecidos— inyecte sus recursos aquí. Lo que hay que ver son las inversiones que se han llevado a cabo, y estas brillan por su ausencia“, se queja.

Una de los puntos mencionados es el de la tasa de basuras. “Lo que demandamos es que sea equitativo el coste por habitante. En Vallecas se están dando elementos muy graves que tienen que ver con las desigualdades. ¿Cómo es posible que se vaya a pagar lo mismo en Entrevías —una de las zonas más vulnerables— que en el Viso —uno de los barrios más ricos—? Algo falla", apunta Jediael Álvarez, portavoz del grupo municipal socialista en la Junta de Distrito de Puente de Vallecas. “El problema que hay es la desigualdad en cuanto a la inversión. En Madrid, la limpieza diaria está distribuida por lotes y Puente de Vallecas es uno de los lotes en los que el coste por habitante es más bajo”, agrega. Olga Martínez López, concejala del grupo municipal Más Madrid, explica que lo que están pidiendo a Almeida y a Ángel Niño es un “mínimo de respeto” para Puente de Vallecas. “Este pleno no se ha convocado por capricho sino porque los vecinos ya no pueden más. Estamos hartos del abandono en los barrios del sur”. “Viven a golpe de titulares vacíos y grandilocuentes, pero la realidad es vergonzosa. No existen planes concretos ni reales de esfuerzo. No hay incremento de los operarios de limpieza ni se hace nada para limpiar más y mejor nuestro distrito”, opina Martínez.

“Almeida no hacen más que incrementar la desigualdad frente a otros distritos. Sufrimos que solo se limpia al máximo nivel el 4% de su superficie frente al 40% del centro o el 32% de Chamberí”, añade. “La realidad que vivimos cada día es la de solares llenos de plagas, cubos rebosantes durante días, sacos de escombros abandonados”, dice la concejala. “Para colmo tenemos a Ángel Niño, un Concejal Presidente que no quiso presentar este pleno en tiempo y forma. Ha tratado de posponerlo para evitar que tenga repercusión y relevancia. Es una dejación democrática. La limpieza es lo que hoy nos trae aquí pero el asunto de fondo es la desigualdad de esta ciudad que está generando el Partido Popular. No todos los ciudadanos están siendo tratados iguales”, termina por decir Jediael.