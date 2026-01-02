5 planes gratis en Madrid del 2 al 9 de enero: la cabalgata de Reyes y conciertos para todos los gustos

La cabalgata de los Reyes Magos en Madrid, en 2024.

La primera semana del año inicia con una oferta de actividades perfecta para disfrutar en familia

Con el inicio de un nuevo año, la oferta de actividades gratuitas en Madrid se recupera poco a poco. En una ciudad donde siempre hay algo por hacer, los primeros días de enero no son la excepción. Por eso, Madrid recibe el 2026 con la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, un espectáculo para cerrar con broche de oro la Navidad. Durante la misma semana, la música y el teatro ofrecen más alternativas para disfrutar de la faceta artística de la capital.

La cabalgata de Reyes

Melchor, Gaspar y Baltasar recorren el centro de Madrid en las tres carrozas reales para repartir caramelos e ilusión a los niños. El recorrido programado para el lunes 5 de enero inicia a las 18.00 en la plaza de San Juan de la Cruz y va hasta Cibeles, pasando por la Castellana y Recoletos. El evento finaliza en torno a las 21.00.

Se trata de la cabalgata principal y cuenta con carrozas, música, comparsas y sorpresas para los presentes. Una vez en Cibeles, punto final del recorrido, tendrá lugar un espectáculo para despedir la Navidad por todo lo alto.

Fecha: lunes 5 de enero, a partir de las 18.00.

Lugar: Centro de Madrid.

Transporte: Plaza de San Juan de la Cruz: estación de metro Ríos Rosas (línea 1). Fuente de Cibeles: estación de metro Banco de España (línea 2).

Tarde de blues en Matadero

El año inicia con conciertos en Matadero, un recinto en el que nunca falta el arte. La primera semana del 2026 tiene una programación para todos los gustos, con una variada oferta de sonidos. El viernes 2 de enero, el músico Danny Del Toro se presenta con su armónica y su banda, Del Toro Blues Band, para que Madrid palpite con su sonido. Este cuarteto sube al escenario con una fusión del blues clásico, soul, funk y swing. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Fecha: viernes 2 de enero, a las 18.30.

Lugar: centro cultural Matadero, plaza de Legazpi, 8.

Transporte: estación de metro Legazpi (líneas 3 y 6).

Madrid hiperrealista en el Museo de Historia

El Museo de Historia expone Naturaleza de asfalto, una selección de más de 70 pinturas del artista plástico contemporáneo José Miguel Palacio. En las obras, el artista retrata la ciudad como un escenario en el que confluyen el paisaje urbano, la movilidad y la vida cotidiana.

La muestra también se compone de esculturas y dibujos en los que el artista retrata la observación que ha hecho de Madrid. Cada obra representa una imagen detallada de la ciudad, con diversos elementos que juegan con brillos, sombras e ilusiones ópticas.

Fecha: hasta el 24 de mayo.

Lugar: Museo de Historia de Madrid, calle de Fuencarral, 78.

Transporte: estación de metro Tribunal (líneas 1 y 10).

Un viaje musical al Siglo de Oro

Los arreglos de La Grande Chapelle, conjunto vocal e instrumental especializado en la música del Siglo de Oro, propone un viaje sonoro al siglo XVII ―periodo de esplendor para las artes en España―. Bajo la dirección de Albert Recasens, el concierto reúne obras navideñas de los principales compositores de la Corte: Carlos Patiño, Juan Hidalgo, Cristóbal Galán, Sebastián Durón y Tomás de Torrejón y Velasco.

Fecha: sábado 3 de enero, a las 18.30.

Lugar: Real Colegiata de San Isidro y Nuestra Señora del Buen Consejo, calle de Toledo, 37.

Transporte: autobuses 002 y M3. Estación de metro Tirso de Molina (línea 1).

“Voces bravas” para despedir la Navidad

Con el final de las fiestas, los coros entonan sus últimos cantos navideños. El Coro Voces Bravas, dirigido por el músico Kodiak Agüero, dará un concierto el domingo 4 de enero en CentroCentro, en Cibeles. Con villancicos y canciones tradicionales para estas fechas, el coro despide la Navidad y recibe el año nuevo.

Fecha: domingo 4 de enero a las 18.00.

Lugar: CentroCentro, plaza de Cibeles, 1.

Transporte: estación de metro Banco de España (línea 2).