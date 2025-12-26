5 planes gratis en Madrid del 26 de diciembre al 2 de enero: actuaciones musicales y comerse las uvas en Sol
Una variada selección de exposiciones y actividades para los más pequeños complementan la última semana del año
Apenas quedan unos días para despedir 2025 y recibir el nuevo curso. Entre comidas, reuniones familiares y regalos que esperan a ser abiertos, la agenda cultural de Madrid no se detiene y trae una variada oferta de actividades. Alrededor de 15.000 personas acudirán a la Puerta del Sol para comerse las uvas frente al reloj de la Real Casa de Correos, en lo que se ha convertido en una postal tradicional de lo más navideña.
Pero también será posible apuntarse a planes menos multitudinarios. Una amplio catálogo de eventos para disfrutar en Matadero junto a la familia, exposiciones de lo más variadas o la posibilidad de presenciar conciertos al aire libre en varios espacios de la capital dan forma a la última semana de 2025.
Abanico de propuestas en Matadero
El centro cultural Matadero ofrece un surtido de planes para disfrutar de las fechas navideñas en familia. Su oferta incluye espectáculos al aire libre como El café del sombrerero loco (con diversas esculturas en forma de juguetes gigantes e hinchables ambientados en Alicia en el País de las Maravillas) o el espectáculo de títeres y clown La Caravana del Dr. Masterfil. También será posible presenciar conciertos como los de Luli Bono, Naked Family o El Cuerpo del Disco, entre otras actuaciones programadas.
- Fecha: del 20 de diciembre al 4 de enero en diferentes horarios (cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y el 1 de enero).
- Lugar: centro cultural Matadero, plaza de Legazpi, 8.
- Transporte: estación de Metro de Legazpi (líneas 3 y 6).
Recibir el año en la Puerta del Sol
Un año más, la madrileña Puerta del Sol se convertirá en el punto neurálgico para la celebración de la Nochevieja. Unas 15.000 personas abarrotarán la plaza para recibir el 2026 frente al característico reloj de la Real Casa de Correos. La zona comenzará a desalojarse a las 21.00 y la entrada se habilitará a partir de las 22.00 con actuaciones musicales programadas hasta poco antes de la campanadas. Es recomendable acudir con la suficiente antelación, ante la gran afluencia de público, aunque también será posible disfrutar del ensayo programado para el 30 de diciembre.
- Fecha: 31 de diciembre, a partir de las 22.00.
- Lugar: Puerta del Sol.
- Transporte: Consultar estaciones de metro abiertas y líneas de autobús activas en los alrededores.
Conciertos en la Plaza de los Carros
La céntrica Plaza de los Carros es el escenario elegido para albergar diferentes actuaciones durante el último fin de semana del año. El 27 de diciembre a las 19.00 será el turno de Sugar Soul Shakers quienes interpretarán clásicos navideños como Aretha Franklin, Ray Charles o Stevie Wonder con ritmos de soul y funk. Un día después, a las 12.00, le tocará a The Good Men Swingtet, un grupo de músicos internacionales residentes en Madrid que llenarán la plaza de swing y melodías navideñas. El mismo 28 de diciembre, a las 19.00, entrarán en escena The Buttshakers, con su último disco Lessons In Love.
- Fecha: 27 y 28 de diciembre.
- Lugar: Plaza de los Carros.
- Transporte: estación de Metro La Latina (línea 5).
Retazos en Casa de América
La artista boliviana Erika Ewel expone en la Casa de América ―hasta el próximo 14 de febrero― su muestra De los retazos me construyo. A través del textil la autora desarrolla su arte, además de emplearlo como herramienta para desentrañar las complejidades sociales. Sus obras se sirven de materiales cotidianos para, a través de ellos, contar historias personales y colectivas con las que Ewel busca transformar el textil en un espacio de resistencia, memoria y reflexión.
- Fecha: del 13 de diciembre de 2025 al 14 de febrero de 2026 (abierta de lunes a viernes de 11.00 a 19.30 y los sábados de 11.00 a 15.00. Domingos y festivos, cerrado).
- Lugar: galería Casa de América-Abanca, calle del Marqués del Duero, 2.
- Transporte: estación de Metro de Banco de España (línea 2).
Navidad mexicana
La Fundación Casa de México en España invita a descubrir las tradiciones navideñas del país centroamericano. Para ello presenta un programa de actividades para realizar en familia entre las que sobresalen la exposición de belenes. Una muestra de más de 20 nacimientos procedentes de diferentes regiones del país, en la que el belén principal está compuesto por 10 piezas de barro que superan los 170 centímetros. Una amplia variedad de materias primas, técnicas y simbolismos con los que acercarse a la artesanía mexicana.
- Fecha: del 28 de noviembre al 11 de enero.
- Lugar: Fundación Casa de México en España, Calle de Alberto Aguilera, 20.
- Transporte: estación de metro San Bernardo (líneas 2 y 4) y autobuses líneas 21, 147 y C03.
Espacio para la memoria
Hasta el próximo 30 de enero es posible visitar en la galería Espacio Mados la muestra colectiva Memoria de un lugar. Una selección de obras de artistas como Eduardo Alonso, Óscar Beade, Laura Pilar Delgado, Arles Iglesias o Nathalia Lasso que abordan el concepto de la memoria. ¿Qué huellas dejamos y qué huellas nos conforman? es la pregunta que se plantea esta exposición en la que cada pieza funciona como un fragmento de tiempo que revela presencia, ausencia o tránsito por un lugar e invitan a un diálogo con los visitantes.
- Fecha: del 22 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026 (abierta de lunes a viernes de 11.00 a 14 y de 17.30 a 20.30 y los sábados de 11.00 a 14.00. Domingos y festivos, cerrado).
- Lugar: Galería Espacio Mados, C/ Conde de Xiquena, 12. 1º izquierda. Madrid.
- Transporte: estación de Metro de Chueca (línea 5).
