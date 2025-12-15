Una explosión en una vivienda en Moraleja de Enmedio (Madrid) provoca graves daños en el edificio y obliga a rescatar a tres vecinos
Los heridos han tenido lesiones leves, por lo que fueron dados de alta en el lugar. Varios coches aparcados en la calle sufrieron daños
Una explosión en una vivienda ubicada en el municipio madrileño de Moraleja de Enmedio ha causado en la noche de este domingo graves daños materiales en la edificación y ha obligado a rescatar a tres vecinos. Los sanitarios del Summa 112 han atendido a las tres personas, que presentaban lesiones leves y han sido dadas de alta en el propio lugar.
Seis dotaciones de bomberos del cuerpo de la Comunidad de Madrid ha acudido al lugar. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, las tres personas se encontraban en el primer piso del inmueble, pero los bomberos los han rescatado con una autoescala porque los accesos a la vivienda habían quedado bloqueados.
Los bomberos también han revisado toda la estructura del inmueble y han llevado a cabo las labores de saneamiento en la vivienda afectada. “Como consecuencia de la onda expansiva, tanto la vivienda como otras dos situadas en la planta superior han sido afectadas”, ha informado un portavoz del cuerpo.
Una fuerte explosión causa graves daños en una vivienda.— 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) December 14, 2025
📍 Moraleja de Enmedio.
Los #BomberosCM han rescatado a los vecinos de la primera planta al quedar bloqueados los accesos.
El #SUMMA112 ha atendido a 3 personas. Todas leves.
Investiga @guardiacivil pic.twitter.com/m23GBUfp2U
A causa de la detonación, que puede deberse a una explosión de gas butano, según las primeras hipótesis, varios vehículos que se encontraban aparcados en la calle cercana también han resultado afectados.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar cuáles han sido las causas de la explosión.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
¿Qué se sabe de los atentados de Sídney? La tesis del Estado Islámico, un héroe en el hospital y Australia en duelo
El Louvre arranca este lunes una huelga con las puertas cerradas al público
Salomé Pradas acude hoy a la comisión de investigación de la dana en el Congreso
C. Tangana vuelve al escenario con su primer grupo Agorazein tras 10 años separados
Lo más visto
- Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
- Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
- El “canibalismo interno” se extiende en el PSOE a la espera del día después de Sánchez
- El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
- El Ayuntamiento de Valencia y el Levante piden a LaLiga aplazar el partido contra el Villarreal por las fuertes lluvias