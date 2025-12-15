Ir al contenido
Una explosión en una vivienda en Moraleja de Enmedio (Madrid) provoca graves daños en el edificio y obliga a rescatar a tres vecinos

Los heridos han tenido lesiones leves, por lo que fueron dados de alta en el lugar. Varios coches aparcados en la calle sufrieron daños

EFE
Madrid -
Una explosión en una vivienda ubicada en el municipio madrileño de Moraleja de Enmedio ha causado en la noche de este domingo graves daños materiales en la edificación y ha obligado a rescatar a tres vecinos. Los sanitarios del Summa 112 han atendido a las tres personas, que presentaban lesiones leves y han sido dadas de alta en el propio lugar.

Seis dotaciones de bomberos del cuerpo de la Comunidad de Madrid ha acudido al lugar. Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, las tres personas se encontraban en el primer piso del inmueble, pero los bomberos los han rescatado con una autoescala porque los accesos a la vivienda habían quedado bloqueados.

Los bomberos también han revisado toda la estructura del inmueble y han llevado a cabo las labores de saneamiento en la vivienda afectada. “Como consecuencia de la onda expansiva, tanto la vivienda como otras dos situadas en la planta superior han sido afectadas”, ha informado un portavoz del cuerpo.

A causa de la detonación, que puede deberse a una explosión de gas butano, según las primeras hipótesis, varios vehículos que se encontraban aparcados en la calle cercana también han resultado afectados.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar cuáles han sido las causas de la explosión.

