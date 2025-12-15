Los bomberos trabajan en el incendio de varias chabolas en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo
No se han reportado lesionados, pero el fuego se mantiene activo debido a la acumulación de enseres y chatarra
Varias dotaciones de bomberos del cuerpo de Madrid se encuentran realizando labores de extinción en un incendio aún activo en una zona de chabolas en la calle de Antonio Cabezón del distrito de Fuencarral-El Pardo. Los efectivos del Samur, que están presentes en el lugar de forma preventiva, hasta el momento no han tenido que atender a ningún lesionado.
Emergencias Madrid ha recibido el aviso sobre las 14.00 del incendio que se ha desatado en esa zona de infraviviendas. Doce dotaciones de bomberos se trasladaron hasta el lugar para controlar el foco, que tenía “una carga de fuego muy importante”, según informa un portavoz de Emergencias. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la gran acumulación de enseres y chatarra que hay en el asentamiento.
El fuego ya se encuentra controlado, añade el portavoz, pero la extinción demorará debido a que los efectivos dde los bomberos deberán remover todo el material que se ha quemado y el que pueda provocar otro incidente similar.
#Incendio de chabolas en Antonio de Cabezón@BomberosMad trabajan en la extinción— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 15, 2025
Sin heridos@SAMUR_PC en preventivo pic.twitter.com/Sityd17xMm
La Policía se encuentra investigando cuáles han podido ser las causas que provocaron las llamas.
A finales de noviembre, un incendio similar arrasó con al menos 13 chabolas ubicadas en Leganés, 10 de las cuales se encontraban habitadas, aunque no hubo heridos. En marzo del pasado año, también en Leganés, varias infraviviendas destinadas a diversos fines, algunas semiabiertas, ardieron cerca de la M-406, en el polígono de Polvoranca, junto al barrio de San Nicasio. En 2024, en otra ocasión, un incendio en otra chabola en ese municipio afectó a nueve vehículos y dejó un hombre herido por quemaduras leves y a tres por inhalación. Todos ellos han tenido en común que la gran acumulación de enseres que hacen que las llamas se propaguen con mayor rapidez.
