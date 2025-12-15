Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
Incendios

Los bomberos trabajan en el incendio de varias chabolas en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo

No se han reportado lesionados, pero el fuego se mantiene activo debido a la acumulación de enseres y chatarra

El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Varias dotaciones de bomberos del cuerpo de Madrid se encuentran realizando labores de extinción en un incendio aún activo en una zona de chabolas en la calle de Antonio Cabezón del distrito de Fuencarral-El Pardo. Los efectivos del Samur, que están presentes en el lugar de forma preventiva, hasta el momento no han tenido que atender a ningún lesionado.

Emergencias Madrid ha recibido el aviso sobre las 14.00 del incendio que se ha desatado en esa zona de infraviviendas. Doce dotaciones de bomberos se trasladaron hasta el lugar para controlar el foco, que tenía “una carga de fuego muy importante”, según informa un portavoz de Emergencias. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la gran acumulación de enseres y chatarra que hay en el asentamiento.

El fuego ya se encuentra controlado, añade el portavoz, pero la extinción demorará debido a que los efectivos dde los bomberos deberán remover todo el material que se ha quemado y el que pueda provocar otro incidente similar.

La Policía se encuentra investigando cuáles han podido ser las causas que provocaron las llamas.

A finales de noviembre, un incendio similar arrasó con al menos 13 chabolas ubicadas en Leganés, 10 de las cuales se encontraban habitadas, aunque no hubo heridos. En marzo del pasado año, también en Leganés, varias infraviviendas destinadas a diversos fines, algunas semiabiertas, ardieron cerca de la M-406, en el polígono de Polvoranca, junto al barrio de San Nicasio. En 2024, en otra ocasión, un incendio en otra chabola en ese municipio afectó a nueve vehículos y dejó un hombre herido por quemaduras leves y a tres por inhalación. Todos ellos han tenido en común que la gran acumulación de enseres que hacen que las llamas se propaguen con mayor rapidez.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Edificios de vivienda protegida en Parla (Madrid)

La Comunidad de Madrid ha perdido casi 10.000 viviendas de protección oficial en los últimos seis años

Daniela Gutiérrez | Madrid

Madrid resuelve por fin quién recibirá las becas de Infantil tras obligar a las familias a adelantar cuatro meses de cuotas

Sara Castro / Juan José Mateo | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Sin duchas ni camas adecuadas, y con obras en marcha: así estrenaron 30 niños extranjeros el centro de acogida de La Cantueña de Ayuso
  2. El hombre que desarmó a uno de los atacantes en Sídney es aclamado como un héroe en Australia
  3. El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles
  4. Guardiola elimina la prohibición de que los jefes de servicio de la sanidad pública ejerzan en la privada y sube un 59% la derivación de pruebas
  5. “Robe me enseñó a amar y también a quemarlo todo”: miles de personas lloran y despiden al músico en Plasencia
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
escaparate
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
Luz de lectura para el cuello. Con una batería de alto rendimiento, ofrece tres temperaturas de color. COMPRA POR 15,99€
escaparate
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Luz de emergencia conectada help flash IoT+. COMPRA POR 36,95€ (33% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_