Ir al contenido
_
_
_
_
Galicia
Síndrome de Diógenes

La comitiva judicial tarda un día en retirar un cadáver de un edificio por la cantidad de basura acumulada

Vecinos de Oleiros (A Coruña) dieron la voz de alarma por el fuerte olor que salía del piso en el que vivía un hombre de 77 años que no hablaba con nadie

Cadáver edificio en Oleiros
Silvia R. Pontevedra
A Coruña -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Las vecinas sospecharon que algo no iba bien en el hediondo piso de la planta baja el lunes de esta semana, y después de dar la voz de alarma lograron que ayer, martes 13, por la tarde se presentasen los servicios de Emergencias del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña), la Policía Local, la Guardia Civil y la forense. Se confirmó que el propietario del piso, situado en Beiramar (Perillo, Oleiros), estaba muerto, pero la médica del Imelga (Instituto de Medicina Legal de Galicia) no levantó el cadáver por la cantidad de basura que acumulaba el domicilio.

El juzgado ordenó acordonar la zona hasta este miércoles y hoy a las 10 horas se inició el operativo de limpieza. Fue después de retirar grandes sacos llenos de desperdicios que inundaron de mal olor la calle cuando al fin se pudo sacar el cuerpo del vecino de 77 años. Según informa la Guardia Civil de A Coruña, “a falta de los resultados de la autopsia, todo apunta a que se trataría de una muerte por causas naturales”. Hace aproximadamente medio mes, desde Navidad, que nadie tenía noticia del fallecido, un hombre que, por otra parte, ya no trataba con nadie.

La “basura y escombros” con la que, según la Guardia Civil, convivía este varón con aparente síndrome de Diógenes, que vivía solo y residía en el edificio desde hace años, sigue saliendo del piso después de que el cadáver haya sido trasladado al Imelga. Los restos que atoraban el pasillo y las estancias y que habían atraído una plaga de moscas al inmueble están siendo cargados por operarios enfundados en monos blancos en un camión grande del Ayuntamiento.

Ayer, explica el Instituto Armado, se realizaron labores de limpieza “en la medida de lo posible” para facilitar la entrada de la forense, pero “resultaron insuficientes para garantizar un acceso seguro”. Una vez que se acaben de retirar los enseres del fallecido y los desperdicios que amontonaba, el consistorio entrará a limpiar todo el inmueble para evitar plagas, olores y problemas de salubridad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La Policía investiga la muerte de una menor de 13 años y un joven de 20 en Logroño

Víctor Espuelas | Logroño

Una bengala provoca un conato de incendio en un restaurante de Madrid diez días después de la tragedia suiza

Fernando Peinado / Lucía Franco | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_